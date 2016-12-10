Teröre boyun eğmeyeceğiz

BEŞİKTAŞ JK: TERÖRÜ ŞİDDETLE VE NEFRETLE LANETLİYORUZ

"Bursaspor ile oynadığımız maçtan sonra terör yine alçak yüzünü gösterdi.

Maçtan sonra evimiz Vodafone Arena'nın hemen yanında patlamalar yaşandı ve ilk bilgilere göre güvenlik güçlerimizden yaralananlar olduğu açıklandı.

Alçaklıkta sınır tanımayan teröristler, hem taraftarlarımızın hem de konuk takım Bursaspor taraftarının güvenliğini sağlayan kahraman güvenlik güçlerimize saldırdı.

Asla hedeflerine ulaşamayacak olan alçaklara karşı dimdik duracağız. Milletçe el ele vererek, vatanımıza yapılan saldırılara göğüs gereceğiz.

Milletimiz terör belasını da bertaraf edecektir.

Saldırıda yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diler, daha büyük acıların yaşanmamasını temenni ederiz.

Terörü şiddetle ve nefretle lanetliyoruz...

Saygılarımızla, BEŞİKTAŞ JK"

BURSASPOR SK: GEÇMİŞ OLSUN

"Vodafone Arena'da oynanan karşılaşma sonrası taraftarlarımızın yer aldığı deplasman tribünü yakınlarında patlama yaşanmıştır. Yaşanan patlamadan yaklaşık 5 dakika önce taraftarlarımızın o bölgeden ayırdığı bilgisi tarafımıza ulaşmıştır.

Bu akşam Vodafone Arena'da bulunan tüm spor severlere, bizim ve spor severlerin güvenliği için patlama yaşanan bölgede bulunan güvenlik güçlerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yaralanan güvenlik güçlerine ve vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz.

Bursaspor Kulübü "



FENERBAHÇE SK: TERÖRÜ LANETLİYORUZ:

"Bu akşam oynanan Beşiktaş- Bursaspor karşılaşmasının ardından Vodafone Arena'nın yanında yer alan Çevik Kuvvet aracının bulunduğu bölgeye, bomba yüklü bir araçla bir terör saldırısı düzenlendiğini, ilk belirlemelere göre yaralıların bulunduğunu üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız.

Yaşanan bu hain terör saldırısını lanetleyerek ulusumuza, emniyet güçlerimize, resmi ve sivil güvenlik görevlilerine, stat ve Beşiktaş Kulübü çalışanlarına, taraftarlara ve bölge sakinlerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, her türlü terör eylemini şiddetle kınadığımızı kamuoyuyla paylaşıyoruz.



FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ"



TRABZONSPOR: TERÖRE BOYUN EĞMEYECEĞİZ

"Beşiktaş Vodafone Arena civarında gerçekleştirilen ve çevik kuvvetimizi hedef alan bombalı saldırıda yaralanan tüm vatandaşlarımıza acil şifalar diliyor; başta emniyet mensuplarımız, Beşiktaş ve Bursaspor camiası olmak üzere tüm halkımıza geçmiş olsun diyoruz. Teröre lanet olsun!"