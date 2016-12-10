 Quaresma agresifleşti – Fotomaç – 10 Aralık 2016
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    10 Aralık 2016, Cumartesi
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    agresifleşti

    Beşiktaş’ın eski oyuncularından Ulvi, “ iyi başladı ama son dönemde anormal derecede maç içerisinde kendini kaybediyor” dedi

    Siyah-beyazlıların efsane oyuncularından Ulvi Güveneroğlu, Beşiktaş'ın son dönemde aldığı sonuçlarla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Portekizli yıldız Ricardo Quaresma'nın son haftalarda agresifleştiğini dile getiren Güveneroğlu; " iyi başladı ama son haftalarda anormal derecede maç içinde kendini kaybediyor. Beşiktaş'ta Bursa maçı öncesi Quaresma'nın olmaması takımı tabii ki etki eder" dedi. HATASI AFF EDİLMEZ
    KİEV maçının unutulması gerektiğinin altını ısrarla çizen Güveneroğlu şöyle devam etti: "Kiev maçı Beşiktaş'ı üzdü ama futbol devam ediyor. Beşiktaş'ın bir an önce toparlanıp, Bursaspor maçının havasına girmesi gerekiyor. Çünkü bu tip maçların ardından geri dönüşler zor oluyor"
    1. 10 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:58
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