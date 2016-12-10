 Prim kadar ceza – Fotomaç – 10 Aralık 2016
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    10 Aralık 2016, Cumartesi
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    Prim kadar ceza

    Prim kadar ceza

    Siyah-beyazlılar, ’a Şampiyonlar Ligi maçlarından kazandığı puan başına alacağı priminin tamamı kadar (28 bin euro) ceza kesecek

    Beşiktaş'ta , D. Kiev maçında kırmızı görerek takımını 9 kişi bırakan Vincent Aboubakar'a ceza geliyor. Beşiktaş'a 1 sene kiralık olarak gelen Kamerunlu 3.3 milyon euro garanti para artı puan başına da 4 bin euro'ya imza atmıştı. Bugüne kadar forma giydiği lig maçlarından toplanan 25 puan karşılığında 100 bin euro prime hak kazanırken, Devler Ligi'nden de 7 puan karşılığı 28 bin euro prim elde etti. Teknik direktör Güneş, Kamerunlu oyuncu için yönetime bir rapor verdi. Rapor, salı günü değerlendirecek. Yönetim "Devler Ligi'nden kazandığı primleri almasın" mantığıyla 'a ilk etapta 28 bin euro ceza vermesi, ardından, ceza aldığı maç sayısı kadar ekstra para cezası uygulaması planlanıyor.

    BÜYÜK YANLIŞ YAPTIM!
    KİEV maçında takımını 10 kişi bırakan Aboubakar'ın, "Kendimi kaybettim. Sorumsuzca davrandım. O vuruşu yapmamalıydım. Sizi sahada eksik bıraktığım için özür diliyorum, beni affedin" dediği öğrenildi.
    1. 10 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 03:47
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