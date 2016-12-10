 Kırmızı kart iptal olsun – Fotomaç – 10 Aralık 2016
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    10 Aralık 2016, Cumartesi
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    Kırmızı kart iptal olsun

    Kırmızı kart iptal olsun
    Beşiktaş, D. Kiev maçının hakemi Craig Thomson için harekete geçti. Yönetim, İskoç hakemin bariz hata yaptığını iddia ederek, Beck'in kırmızısının iptalini istedi. Ayrıca maçın tarafsız bir heyet tarafından incelenmesi için de başvuru yaptı.
    1. 10 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:13
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