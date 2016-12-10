 Kiev’in ilacı Bursaspor – Fotomaç – 10 Aralık 2016
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    10 Aralık 2016, Cumartesi
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    Kiev’in ilacı Bursaspor

    Kiev’in ilacı Bursaspor

    Beşiktaş'ta tüm gözler bugün oynanacak Bursaspor karşılaşmasına çevrildi. Çarşamba gününden bu yana Ümraniye'de iki duygu hakim.

    Siyah-beyazlı futbolcular iki günlük toparlama çalışmalarına rağmen Kiev'in üzüntüsünü ve burukluğunu atamadılar. Yönetim, teknik kadro ve Tolga Zengin gibi tecrübeli oyuncular bunu aşmak için yoğun çaba sarf ediyor. BU arada yaşanan sarsıntıya son vermek istelen yönetim, teknik kadro ve futbolcular Bursa maçını fırsat olarak değerlendiriliyor. Ayrıca Ukrayna deplasmanındaki Dinamo Kiev maç sonrası İstanbul'a dönen Beşiktaş kafilesini havalimanında coşkulu bir şekilde karşılayan taraftarların, Bursa karşısında da aynı desteği vermesi bekleniyor.
    1. 10 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:50
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