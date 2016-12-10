 Haydi kalk ayağa – Fotomaç – 10 Aralık 2016
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    10 Aralık 2016, Cumartesi
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    Haydi kalk ayağa

    Haydi kalk ayağa

    Son iki lig maçında Başakşehir ve F.Bahçe ile berabere kalarak 4 puan kaybeden Beşiktaş’ta hedef, Vodafone Arena’da Bursaspor’u devirerek zirveden kopmamak.

    Beşiktaş Süper Lig'in 14. haftasında bugün saat 19.00'da Bursaspor'u konuk ediyor. Süper Lig'in son 2 haftasında beraberlik alan ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev'e 6-0 mağlup olan siyah-beyazlılar, Bursaspor'u yenerek galibiyet serisi başlatmayı hedefliyor. Ligin 12. haftasında evinde Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, 13. haftada ise F.Bahçe ile deplasmanda yaptığı derbi maçtan golsüz beraberlikle ayrıldı. Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun 6. haftasında dış sahada Dinamo Kiev'e karşı aldığı 6-0'lık mağlubiyetin etkilerini de silmeye çalışacak SİYAH-beyazlı takımda sarı kart cezası bulunan Ricardo Quaresma, Bursaspor karşısında forma giyemeyecek.

    ATİBA-MARCELO SINIRDA
    G.Saray, Ç. Rize, Trabzon maçlarında kart gören ve geçen haftaki F.Bahçe derbisinde de aynı durumla karşılaşan Quaresma, cezalı duruma düştü. Beşiktaş'ta üçer sarı kartı bulunan Atiba Hutchinson ile Marcelo Guedes ise sınırda bulunuyor. Her iki oyuncu, bugün de kart gördükleri takdirde cezalı duruma düşecek ve 15. haftadaki Kasımpaşa mücadelesinde takımlarını yalnız bırakacak.
    1. 10 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 03:20
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