Harun'un serisini Cenk bozdu

Beşiktaş aradığı golü 53. dakikada penaltıdan Cenk Tosun'la buldu. Sağ çaprazda topla buluşan Gökhan Gönül, ceza sahasına girer girmez Joshua John'un yaptığı müdahale ile yerde kalınca hakem Bülent Yıldırım, Beşiktaş lehine penaltı kararı verdi.

HARUN TEKİN SON 5 PENALTIYI KURTARMIŞTI

Kazanılan penaltıda topun başına Cenk Tosun geçti. Ligde son 5 penaltıyı kurtaran ve tarihe geçen Bursaspor kalecisi Harun Tekin'in penaltıdan gol yememe serisini Cenk'in Tosun sonlandırdı ve vuruşunda milli kaleciyi ters köşeye yatırarak siyah-beyazlıları Vodafone Arena'da öne geçirdi.



ARENA'DA 9. PENALTI!

Dakikalar 65'i gösterdiğinde hakem Bülent Yıldırım bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Bu kez Oğuzhan Özyakup'u Bursaspor savunmasından Merter Yüce düşürdü. Beşiktaş, Vodafone Arena'da oynadığı son 13 resmi maçta 9. kez penaltı kazanırken, yine topun başına geçen Cenk Tosun kaleci Harun'u bir kez daha mağlup ederek skoru 2-0'a taşıdı.