 Harun'un serisini Cenk bozdu – Fotomaç – 10 Aralık 2016
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    10 Aralık 2016, Cumartesi
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    Harun'un serisini Cenk bozdu

    Harun'un serisini Cenk bozdu

    Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş ile Bursaspor karşılaştı. Vodafone Arena'daki maçta siyah-beyazlılar 54 ve 65. dakikalarda Cenk Tosun'un iki penaltı golüyle skoru 2-0'a getirdi.

    Beşiktaş aradığı golü 53. dakikada penaltıdan Cenk Tosun'la buldu. Sağ çaprazda topla buluşan , ceza sahasına girer girmez Joshua John'un yaptığı müdahale ile yerde kalınca hakem Bülent Yıldırım, Beşiktaş lehine penaltı kararı verdi.

    HARUN TEKİN SON 5 PENALTIYI KURTARMIŞTI
    Kazanılan penaltıda topun başına Cenk Tosun geçti. Ligde son 5 penaltıyı kurtaran ve tarihe geçen Bursaspor kalecisi Harun Tekin'in penaltıdan gol yememe serisini Cenk'in Tosun sonlandırdı ve vuruşunda milli kaleciyi ters köşeye yatırarak siyah-beyazlıları Vodafone Arena'da öne geçirdi.

    ARENA'DA 9. PENALTI!
    Dakikalar 65'i gösterdiğinde hakem Bülent Yıldırım bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Bu kez Oğuzhan Özyakup'u Bursaspor savunmasından Merter Yüce düşürdü. Beşiktaş, Vodafone Arena'da oynadığı son 13 resmi maçta 9. kez penaltı kazanırken, yine topun başına geçen Cenk Tosun kaleci Harun'u bir kez daha mağlup ederek skoru 2-0'a taşıdı.

    1. 10 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 20:36
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