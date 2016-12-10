Gökhan Gönül penaltı kazandırdı
Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş ile Bursaspor karşılaştı. Vodafone Arena'daki maçta siyah-beyazlılar 54. dakikada Cenk Tosun'un penaltı golüyle öne geçti.
Beşiktaş aradığı golü 53. dakikada penaltıdan Cenk Tosun'la buldu. Sağ çaprazda topla buluşan Gökhan Gönül, ceza sahasına girer girmez Joshua John'un yaptığı müdahale ile yerde kalınca hakem Bülent Yıldırım, Beşiktaş lehine penaltı kararı verdi.
Beşiktaş, Vodafone Arena'da oynadığı 13 resmi maçta 8. kez penaltı kazanırken topun başına Cenk Tosun geçti.
Ligde son 5 penaltıyı kurtaran ve tarihe geçen Bursaspor kalecisi Harun Tekin'in penaltıdan gol yememe serisini Cenk'in Tosun sonlandırdı ve vuruşunda milli kaleciyi ters köşeye yatırarak siyah-beyazlıları Vodafone Arena'da öne geçirdi.
- 10 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 20:21
- İşte Galatasaray'ın Gaziantep maçı 11'i
Toplam 4
Yorum
mavis yarin macda kazanacayiz haydi cimbommm sov zamanin
- Prim kadar ceza
Toplam 4
Yorum
1903 N51 bu artisti kadro dışı bırakılıp, devre arasına kadar CENK ve ÖMER ile yoluma bakar. devre arasında GOMEZ'i transfer ederım. bunu da geri yollarım
- Akıllı ol oğlum ne yapıyorsun!
Toplam 15
Yorum
fener düşmanlarına cevap veren fenerli genç Hangi takımlısın bilmem ama fenerbahçe m.united ın olduğu grubu lider bitirdi biliyorsun değil mi
Gökhan Gönül penaltı kazandırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.