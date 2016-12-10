 Gökhan Gönül penaltı kazandırdı – Fotomaç – 10 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Aralık 2016, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    penaltı kazandırdı

    Gökhan Gönül penaltı kazandırdı

    Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş ile Bursaspor karşılaştı. Vodafone Arena'daki maçta siyah-beyazlılar 54. dakikada Cenk Tosun'un penaltı golüyle öne geçti.

    Beşiktaş aradığı golü 53. dakikada penaltıdan Cenk Tosun'la buldu. Sağ çaprazda topla buluşan , ceza sahasına girer girmez Joshua John'un yaptığı müdahale ile yerde kalınca hakem Bülent Yıldırım, Beşiktaş lehine penaltı kararı verdi.

    Beşiktaş, Vodafone Arena'da oynadığı 13 resmi maçta 8. kez penaltı kazanırken topun başına Cenk Tosun geçti.

    Ligde son 5 penaltıyı kurtaran ve tarihe geçen Bursaspor kalecisi Harun Tekin'in penaltıdan gol yememe serisini Cenk'in Tosun sonlandırdı ve vuruşunda milli kaleciyi ters köşeye yatırarak siyah-beyazlıları Vodafone Arena'da öne geçirdi.

    1. 10 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 20:21
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Gökhan Gönül penaltı kazandırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.