 Dolar ve Euro kalmasın – Fotomaç – 10 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Aralık 2016, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Dolar ve Euro kalmasın

    Dolar ve Euro kalmasın
    yönetimi, futbolcu sözleşmelerinin dolar ve euro'dan TL'ye dönmesi için çalışma başlattı. Futbolcular kabul etmezse sözleşmeler dönüştürülemiyor. Bursaspor maçı sonrası konu masaya yatırılacak.
    1. 10 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 03:44
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Dolar ve Euro kalmasın haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.