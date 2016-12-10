 Bu sevgi karşılıksız bırakılmaz – Fotomaç – 10 Aralık 2016
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    10 Aralık 2016, Cumartesi
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    Bu sevgi karşılıksız bırakılmaz

    Bu sevgi karşılıksız bırakılmaz
    Beşiktaş'ın ağır Kiev yenilgisi sonrası yüzlerce taraftar, sabahın erken saatlerinde takımı havalimanında karşılayarak bütün futbolculara, "Başınız öne eğilmesin" diyerek destek vermişlerdi. Tecrübeli futbolcu Gökhan Gönül'ün tesislerde Kaptan Tolga ile birlikte arkadaşlarını, "Bu süreci hemen atlatmalıyız. Taraftarın desteği ve güveni bizim için büyük şans. Bu sevgi ve desteği karşılıksız bırakmamalıyız. Bursa maçıyla başlayarak ne kadar güçlü bir takım olduğumuzu göstermeliyiz. Şimdi kenetlenme vakti" diyerek takıma moral verdiği ve toparlamaya çalıştığı öğrenildi.
    1. 10 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:55
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