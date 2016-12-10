 Beşiktaş'ın Brezilyalı oyuncusu cezalı duruma düştü – Fotomaç – 10 Aralık 2016
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    10 Aralık 2016, Cumartesi
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    Beşiktaş'ın Brezilyalı oyuncusu cezalı duruma düştü

    Beşiktaş'ın Brezilyalı oyuncusu cezalı duruma düştü

    Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş'ın sahasında Bursaspor'u ağırladığı maçın 45. dakikasında saha karıştı.

    Beşiktaş'ın Brezilyalı stoperi , Harun'a yaptığı hareket sonrasında sarı kart görerek cezalı duruma düştü.

    İlk yarının bitimine saniyeler kala tansiyon yükseldi. Oğuzhan'ın defans arkasına pasında kaleci Harun Marcelo'dan önce topu kontrol etti. Bu pozisyonda Marcelo, kaleci Harun'un dizine basınca Bursaspor'un kalecisi acı içinde kıvrandı. Bursasporlu futbolcular Marcelo'nun etrafını sarınca Vodafone Arena'da tansiyon yükseldi. Hakem Bülent Yıldırım Marcelo'yla birlikte, aşırı itirazlarından dolayı 'e de sarı kart gösterdi.

    Kart ceza sınırında bulunan Marcelo bu hareket sonrası sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Marcelo, Kasımpaşa maçında cezalı olduğu için forma giyemeyecek..

    1. 10 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 19:54
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