Beşiktaş evinde kazandı

Bu sonuçla Beşiktaş Sompo Japan ligdeki 8. galibiyetini elde ederken, TOFAŞ ise 7. mağlubiyetini yaşadı.

Karşılaşmaya önde yaptığı baskıyla rakibini top kayıplarına zorlayarak başlayan Beşiktaş Sompo Japan, boyalı alandan Stimac ve Clark ile basketler bulmasına karşın uygun durumdaki dış atışları sayıya çeviremedi. TOFAŞ, siyah-beyazlıların aksine Crocker, Ivanov ve Barış Ermiş ile üç sayı çizgisinin gerisinden üst üste isabetler yakaladı ve 6. dakikada skorda eşitlik sağlandı: 11-11. İki takımın da sert savunma yaptığı periyodun kalan bölümünde ikili oyunlarla boyalı alanda Stimac ile topu buluşturan ev sahibi takım, Sırp basketbolcusunun 11 sayıyla çift haneli rakamlara ulaştığı çeyreği 17-16 önde kapattı.

Müsabakanın ikinci periyoduna savunma sertliğini arttırarak başlayan siyah-beyazlılar, çeyreğin ilk 5 dakikasında rakibine sadece 3 sayı şansı tanıdı ve skoru 29-19 yaptı. Kalan bölüm karşılıklı basketlerle geçildi ve Beşiktaş Sompo Japan, soyunma odasına 40-32 üstün gitti.

Maçın ikinci yarısına Muratcan Güler'in art arda attığı 3 sayılık basketlerle farkı çift hanelere (46-34) taşıyarak başlayan siyah-beyazlılar karşısında savunma direncini arttıran TOFAŞ, Micic önderliğinde ürettiği sayılarla maça tutundu. Rakibinin faul hakkını erken doldurmasıyla üst üste çizgiye giden Bursa temsilcisi, farklı oyuncularından bulduğu isabetlerle 27. dakikada farkı 5 sayıya (50-45) indirdi. Rakibinin farkı daha fazla kapatmasına müsaade etmeyen Beşiktaş Sompo Japan, son periyoda 58-53 önde girdi.

Mücadelenin son periyoduna Clark'ın dış atışıyla başlayan Beşiktaş Sompo Japan, özellikle faul atışları sonucunda elde ettiği sayılarla 33. dakikada farkı yeniden çift hanelere taşıdı: 63-53. İki takımın da savunma sertliğini arttırdığı ve skor üretmekte zorlandığı kalan bölümde rakibine üstünlüğünü kabul ettiren siyah-beyazlılar, salondan 76-63 galip ayrıldı.

Maçın en skorer oyuncusu Beşiktaş Sompo Japan formasıyla 16 sayı ve 10 ribauntluk performans kaydeden Stimac olurken, Clark 14 sayıyla galibiyete katkı sağladı. TOFAŞ'ta ise Micic 15, Barış Ermiş 12 sayıyla oynadı.



Salon: BJK Akatlar

Hakemler: Ahmet Ersan Ergüler, Ozan Çakar, Alper Özgök

Beşiktaş Sompo Japan: Thompson 12, Muratcan Güler 6, Roll 11, Clark 14, Stimac 16, Strawberry 8, Weems 3, Sertaç Şanlı, Şafak Edge, Erkan Veyseloğlu 5, Kenan Sipahi, İlkan Karaman 1

TOFAŞ: Barış Ermiş 12, Crocker 7, Mejia 7, Roberts, Ivanov 9, Copela 7, Micic 15, Caner Topaloğlu, Kaya Peker 6, Yiğit Arslan

1. Periyot: 17-16

Devre: 40-32

3. Periyot: 58-53