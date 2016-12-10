Bayraklı savunma
Beşiktaş yönetimi, UEFA’dan ceza almamak için harekete geçti. Siyah-beyazlı yetkililer, UEFA Disiplin Kurulu’na oldukça detaylı bir savunma hazırlıyor. Dinamo Kiev’li ırkçı holiganların bayrak yaktığı anın görüntüleri savunmanın ilk maddesi olacak.
1- Maçtan bir gün önce münferit değil organize gruplar, şehrin farklı yerlerinde koordine saldırılar düzenledi. Onlarca taraftarımız hastanelik oldu. Komaya giren, yaralanıp maçı izlemeden Türkiye'ye dönen taraftarlarımız var. Görüntüler ve açıklamalar ortada. Bu saldırıyı yapanlar sadece Kiev taraftarı değil. Siyasi grupların olduğu ve Türkiye'yi ve Türkler'i hedef aldığı görülmüştür.
2- Kievliler bu kadar saldırının ardından bir de maçta en hassas noktamız olan Türk bayrağını ve Beşiktaş bayrağını yakarak taraftarlarımızı tahrik etmişlerdi. Türk basın mensupları dahil taraftarlarımız saldırıya uğramış, yaralanmıştır. Şehirde can güvenliğimiz sağlanamamıştır.
3- Polis ve güvenlik görevlileri hem maç öncesi hem maç sırasında olaylara seyirci kalmışlardır. Tedbirler alınmamıştır. Örneğin taraftarımızla Kiev taraftarı arasında hiçbir güvenlik duvarı, güvenlik barikatı ya da polisin olmaması oluşturulmaması büyük bir ihmaldir.
4-Hiçbir iddiası kalmayan bir takımın ve taraftarın bu agresifliği ile saldırganlığı çok iyi irdelenmeli, hakemler yüzünden mağdur edildiğimiz bir ortamda ikinci bir mağduriyet yaşatılmamalıdır.
- 10 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 01:09
- Lionel Carole'den Fenerbahçe maçı yorumu
Toplam 3
Yorum
tolga ben bir gsli olarak sana gülüyorum sen degilmisin mactan önce feneri yeneriz yencez hazırız diyen şimdi cıkıp utanmadınmı sakattım demeye ayıp ya
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Toplam 3
Yorum
KrAlex Lens ile beraber mutlaka bonservisleri alınmalıdır. Yerlerine başka oyuncu almak son derece mantıksız.
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Toplam 2
Yorum
tolga caferini destekleyen tff degilmi bizim ne degişti caferin adil olur diyolardı gördük adam platini iki cıktı bizim tff nin uefa ve fifada esamesi bile yok agırlıgını bırak esamesi bile yok acizler
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