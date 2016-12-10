 Bayraklı savunma – Fotomaç – 10 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Aralık 2016, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Bayraklı savunma

    Bayraklı savunma

    yönetimi, UEFA’dan ceza almamak için harekete geçti. Siyah-beyazlı yetkililer, UEFA Disiplin Kurulu’na oldukça detaylı bir savunma hazırlıyor. Dinamo Kiev’li ırkçı holiganların bayrak yaktığı anın görüntüleri savunmanın ilk maddesi olacak.

    SALI günü oynanan Dinamo Kiev maçından önce ve maç sırasında çıkan olaylar nedeniyle UEFA Disiplin Kurulu'na sevk edilen 'ta yönetim, ceza alamamak için düğmeye bastı. Bir maç saha kapatma ve 100 bin euro para cezası ile karşı karşıya bulunan siyahbeyazlılar savunma için harekete geçti. UEFA, statta çıkan olaylarla ilgili Ukrayna TV'sinden görüntüleri istedi. Beşiktaş ise çekilen fotoğrafların yanı sıra cep telefonlarıyla çekilen görüntüler ve taraftarların ifadeleriyle kendisini savunacak. Ayrıntılı bir dosya hazırlamak için tüm imkanları seferber eden siyah-beyazlıların hazırladığı raporun ana maddeleri şu şekilde olacak:

    1- Maçtan bir gün önce münferit değil organize gruplar, şehrin farklı yerlerinde koordine saldırılar düzenledi. Onlarca taraftarımız hastanelik oldu. Komaya giren, yaralanıp maçı izlemeden Türkiye'ye dönen taraftarlarımız var. Görüntüler ve açıklamalar ortada. Bu saldırıyı yapanlar sadece Kiev taraftarı değil. Siyasi grupların olduğu ve Türkiye'yi ve Türkler'i hedef aldığı görülmüştür.

    2- Kievliler bu kadar saldırının ardından bir de maçta en hassas noktamız olan Türk bayrağını ve Beşiktaş bayrağını yakarak taraftarlarımızı tahrik etmişlerdi. Türk basın mensupları dahil taraftarlarımız saldırıya uğramış, yaralanmıştır. Şehirde can güvenliğimiz sağlanamamıştır.

    3- Polis ve güvenlik görevlileri hem maç öncesi hem maç sırasında olaylara seyirci kalmışlardır. Tedbirler alınmamıştır. Örneğin taraftarımızla Kiev taraftarı arasında hiçbir güvenlik duvarı, güvenlik barikatı ya da polisin olmaması oluşturulmaması büyük bir ihmaldir.

    4-Hiçbir iddiası kalmayan bir takımın ve taraftarın bu agresifliği ile saldırganlığı çok iyi irdelenmeli, hakemler yüzünden mağdur edildiğimiz bir ortamda ikinci bir mağduriyet yaşatılmamalıdır.
    1. 10 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:09
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bayraklı savunma haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.