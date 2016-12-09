 UEFA’dan soruşturma – Fotomaç – 09 Aralık 2016
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    09 Aralık 2016, Cuma
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    ’dan soruşturma

    UEFA’dan soruşturma

    , - maçında yaşanan olaylar nedeniyle iki kulüp hakkında disiplin soruşturması başlatırken, ağır yaptırımlar uygulanacağı iddia edildi.

    Ukrayna'da salı günü oynanan Dinamo Kiev-Beşiktaş maçında yaşanan olaylar, tarafından takibe alındı. UEFA, Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun son haftasındaki bu karşılaşmada yaşanan olaylar nedeniyle iki kulüp hakkında disiplin soruşturması başlattı. Ev sahibi Dinamo Kiev'e, yetersiz organizasyon, taraftarlarının tribünde kargaşa çıkardığı, meşale yaktığı, merdiven geçişlerinin engellendiği, Beşiktaş'a ise taraftarlarının tribünde kargaşaya sebep olduğu, tribünlere zarar verdiği ve meşale yaktığı suçlamalarını yöneltildi. UEFA Denetim, Etik ve Disiplin Kurulu, konuyu 2 Şubat 2017'de görüşecek. UEFA yetkililerinin iki kulüple ilgili sert yaptırım kararı alacağı da iddia ediliyor.
    1. 09 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 04:39
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