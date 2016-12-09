Türkleri de kebabı da severim
FOTOMAÇ’a özel açıklamalar yapan İskoç hakem, “Ne gördüysem ona göre düdük çaldım. Hata yaptığıma inanmıyorum. Hata yapsam özür dilerim” dedi. "Türkleri ve kebabı çok severim. Türkiye'nin güzel bir ülke olduğunu biliyorum" diyen Thomson, "Tehdit aldın mı?" sorusuna "Bu çok saçma" diye yanıt verdi.
'KARARLARIM DOĞRU'
Thomson bunun üzerine, "Sahada ne gördüysem ona göre düdük çaldım, karar verdim. Hata yaptığıma inanmıyorum. Şundan emin olabilirsiniz, hata yapmış olsaydım, özür dilerdim. Türkleri de kebabı da çok severim. Türkiye'nin güzel bir ülke olduğunu biliyorum. İnsanları da çok sıcakkanlı" ifadesini kullandı. Thomson, Türk taraftarlardan tehdit alıp almadığı ile ilgili sorumuza "Bu çok saçma bir soru" cevabını verdi.
- 09 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 04:06
- Hakem F.Bahçe'nin penaltısını vermedi
Toplam 12
Yorum
Fero Kusura bakmayin ama hakem cok güzel yöneti adaletli davrandi sow orda golü atsaydi hakemin avantaja birakmasi dogru derdiniz hata sowda topa gitmeseydi faula icin itiraz etseydi hakem penaltiyi verirdi ama sow ne yapti topu kaleye göndermek istedi hakem de devam dedi o kadar dogru karar ha bu ara bjk gs ts falan tutmuyorum koyu bir FENERBAHCE taraftariyim
- Hakem F.Bahçe'nin penaltısını vermedi
Toplam 12
Yorum
ugur penaltinin avantaji olmaz bilgin olsun
- Sürpriz isim: Ogbonna
Toplam 2
Yorum
Yasama Angelo Ogbonn 90 dakikasını izlemek lazım. Ancak boyu ve sol ayaklı oluşu tam bize göre stoper. Doğru düzgün futbolcu almayıp takımı futbolcu mezarlığına çevirmek yerine böyle adamları alacaksın. Cavandayı alanlar parasını da cebinden vermeli ve o transferden ders almalı.
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