 Türkleri de kebabı da severim – Fotomaç – 09 Aralık 2016
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    09 Aralık 2016, Cuma
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    Türkleri de kebabı da severim

    Türkleri de kebabı da severim

    FOTOMAÇ’a özel açıklamalar yapan İskoç hakem, “Ne gördüysem ona göre düdük çaldım. Hata yaptığıma inanmıyorum. Hata yapsam özür dilerim” dedi. "Türkleri ve kebabı çok severim. Türkiye'nin güzel bir ülke olduğunu biliyorum" diyen Thomson, "Tehdit aldın mı?" sorusuna "Bu çok saçma" diye yanıt verdi.

    maçını katleden, verdiği kararlarla ülkesi de dahil tüm dünyadan tepki çeken İskoç hakem Craig Thomson ile Daily Record gazetesinden Gordon Parks aracılığıyla temas kurduk. İskoç hakem, kendimizi tanıtmamızla birlikte heyecanlı bir şekilde "Dinamo Kiev-Beşiktaş karşılaşmasıyla ilgili bir açıklamada bulunamam. Kesinlikle hiçbir şekilde konuşamam. Artık o maç benim için geride kaldı" dedi. Kendisine kararlarını sorgulamak için değil sadece düşüncelerini almak için ulaştıklarını söylememizden sonra biraz sakinleşen Thomson'a Türkiye'de kendisine büyük tepki olduğunu belirttik.

    'KARARLARIM DOĞRU'
    Thomson bunun üzerine, "Sahada ne gördüysem ona göre düdük çaldım, karar verdim. Hata yaptığıma inanmıyorum. Şundan emin olabilirsiniz, hata yapmış olsaydım, özür dilerdim. Türkleri de kebabı da çok severim. Türkiye'nin güzel bir ülke olduğunu biliyorum. İnsanları da çok sıcakkanlı" ifadesini kullandı. Thomson, Türk taraftarlardan tehdit alıp almadığı ile ilgili sorumuza "Bu çok saçma bir soru" cevabını verdi.
    1. 09 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 04:06
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