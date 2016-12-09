 Stopere 1.92’lik kule! – Fotomaç – 09 Aralık 2016
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HEPSİ
    09 Aralık 2016, Cuma
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    Stopere 1.92’lik kule!

    Stopere 1.92’lik kule!

    , ’nin 28 yaşındaki savunma oyuncusu için düğmeye bastı. Kartal, Brezilya ekibine 3 milyon euro bonservis önerecek.

    'ta ara transfer harekatı yeniden hız kazandı. Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda oynanan Dinamo Kiev maçında yaşanan defans felaketi, hem Beşiktaş yönetimini hem de teknik direktör Şenol Güneş'i çileden çıkardı. Bu sezonun en iyi ve istikrarlı isimlerden biri olan Dusko Tosic'in yaptığı bariz hatalar, Sırp oyuncunun asıl mevkisinin stoper olmadığını bir kez daha gözler önüne serdi. Siyah-beyazlı yönetim de bunun üzerine transfer listesindeki isimlerle görüşmeleri hızlandırma kararı aldı.

    SAĞ-SOL FARK ETMİYOR
    Bir süredir 'nin Ekvadorlu stoperi ile görüşen Beşiktaşlı yetkililerin, Brezilya kulübüyle yeniden temasa geçtiği öğrenildi. Bir süredir 2 milyon euro'ya Erazo'nun transferini bitirmek için pazarlıklar yapan siyah-beyazlılar rakamı 3 milyon euro'ya çıkartarak bu transferi bitirme kararı aldı. Sol ayağını çok iyi kullanan, aynı zamanda 1.92'lik boyu sayesinde hava toplarına da hakim olan Erazo, Beşiktaş'ın transfer ekibinden hem Gökhan Keskin hem de Fikret Demirer tarafında geçer not aldı.
    1. 09 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 04:15
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