Q7'den kral hareket!
En büyük hayali Beşiktaşlı futbolcu Ricardo Quaresma ile tanışmak olan 14 yaşındaki lösemi hastası Fahrettin Muhammet Arı, hayallerine kavuştu.
TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve özel durumu olan çocukların hayallerini gerçekleştirmeyi hedefleyen program "İyilik Kulübü", 14 yaşındaki lösemi hastası Fahrettin Muhammet Arı ile Beşiktaşlı Quaresma'yı bir araya getirdi.
Türkiye'nin her yerinden, hasta, travma geçirmiş, savaş mağduru, yetim, öksüz, şehit veya gazi yakını çocukları konuk eden program, Muhammet Arı'nın siyah-beyazlı futbolcularla tanışmasını vesile oldu.
Muhammet, siyah-beyazlıların BJK Nevzat Demir Tesisleri'ne gelerek futbolcularla tanışma ve fotoğraf çektirme fırsatı yakaladı. Quaresma'nın formasını verdiği Muhammet'e, Tolga Zengin de krampon ve beresini hediye ederek, unutamayacağı bir gün geçirmesini sağladı.
- 09 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 18:46
- Gökdeniz forma hediye etti
Toplam 2
Yorum
acg Helal olsun. Allah devamını getirsin. İnişallah hocalığında futbolculuğun gibi başarılı olur.
- Hakem F.Bahçe'nin penaltısını vermedi
Toplam 30
Yorum
UA Daha evinizde Beşiktaş'ı yenemiyorsunuz.Nasıl Şampiyon olmayı düşünüyorsunuz: ))
- Beşiktaş’ı kayıran namerttir
Toplam 7
Yorum
Nirvana Yıllardır renkli iki takımı kayıranlar namert oğlu namerttir . Beşiktaşın bir düzine ( en az ) şampiyonluğu çalındı .
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