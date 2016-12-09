Q7'den kral hareket!

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve özel durumu olan çocukların hayallerini gerçekleştirmeyi hedefleyen program "İyilik Kulübü", 14 yaşındaki lösemi hastası Fahrettin Muhammet Arı ile Beşiktaşlı Quaresma'yı bir araya getirdi.

Türkiye'nin her yerinden, hasta, travma geçirmiş, savaş mağduru, yetim, öksüz, şehit veya gazi yakını çocukları konuk eden program, Muhammet Arı'nın siyah-beyazlı futbolcularla tanışmasını vesile oldu.

Muhammet, siyah-beyazlıların BJK Nevzat Demir Tesisleri'ne gelerek futbolcularla tanışma ve fotoğraf çektirme fırsatı yakaladı. Quaresma'nın formasını verdiği Muhammet'e, Tolga Zengin de krampon ve beresini hediye ederek, unutamayacağı bir gün geçirmesini sağladı.