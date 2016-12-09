 PFDK ceza yağdırdı – Fotomaç – 09 Aralık 2016
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    09 Aralık 2016, Cuma
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    ceza yağdırdı

    PFDK ceza yağdırdı

    Derbinin faturası yine ağır oldu. , Kadıköy'deki - maçının ardından ev sahibi kulübe ve Beşiktaş'a ceza yağdırdı.

    Kurul; taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı 'ihtar cezası' ile cezalandırılmasına, çirkin ve kötü tezahüratta bulunan 'misafir tribün' F,G,H,N,O,P bloklara giriş yapan seyircilerin bir sonraki ev sahibi maça girişlerinin engellenmesine, ayrıca 'a da taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 15 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına hükmetti.
    1. 09 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 00:52
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