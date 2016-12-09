 Para ve saha kapatma – Fotomaç – 09 Aralık 2016
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    09 Aralık 2016, Cuma
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    Para ve saha kapatma

    Para ve saha kapatma

    Dinamo sınavı için Kiev'e giden taraftarlarına yapılan saldırı, Beşiktaş Kulübü'nün de canını yakacak.

    'nın Gürcü delegesi, karşılaşmadan bir gün önce, maç öncesinde ve sırasında çıkan olaylarla ilgili rapor tuttu. Delege, ayrıca raporuna Ukraynalı otoritelerden alınan adli raporları da ekledi. 'ın 100 bin euro para cezası ve 1 maç saha kapatma cezası ile karşı karşıya olduğu bildirildi. Resmi yazıyı bekleyen Beşiktaş Yönetimi'nin, Disiplin Kurulu'na çok güçlü şekilde itiraz etmeye hazırlandığı öğrenildi.
    1. 09 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 00:56
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