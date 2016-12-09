İşte Beşiktaş'ın muhtemel 11'i
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında yarın Bursaspor'u konuk edecek.
Beşiktaş ile Bursaspor arasındaki mücadele, saat 19.00'da Vodafone Arena'da yapılacak. Karşılaşmayı, hakem Bülent Yıldırım yönetecek.
- Son 2 haftada 4 puan kaybetti
Siyah-beyazlı takım, ligde son 2 haftada oynadığı kritik maçlarda 4 puan kaybetti.
Ligin 12. haftasında evinde lider Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, 13. haftada ise Fenerbahçe ile deplasmanda yaptığı derbi maçtan golsüz beraberlikle ayrıldı.
- Dinamo Kiev maçının etkilerini silmeye çalışacak
Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun 6. haftasında dış sahada Dinamo Kiev'e karşı aldığı 6-0'lık mağlubiyetin etkilerini de silmeye çalışacak.
Rakibinin karşısına gruptan bir üst tura yükselme amacıyla çıkan ancak peş peşe yediği gollerle tarihinin en ağır yenilgilerinden birini alan siyah-beyazlı takımda Andreas Beck ve Vincent Aboubakar da kırmızı kart görmüştü.
Maç sonrası İstanbul'a dönen Beşiktaş kafilesini havalimanında coşkulu bir şekilde karşılayan taraftarların, Bursaspor karşısında da aynı desteği vermesi bekleniyor.
- Fenerbahçe ve Dinamo Kiev karşısında kötü hücum etti
Beşiktaş, ligde ve Avrupa'da yaptığı son iki maçta rakiplerine karşı kötü hücum etti.
Derbi mücadelesinde Fenerbahçe karşısında rakip kalede pozisyon bulamayan siyah-beyazlı takım, Dinamo Kiev karşılaşmasında da hücumda etkisiz bir oyun sergiledi.
Beşiktaş, son 4 resmi maçta 3 kez rakip fileleri havalandırabildi. Ligdeki 2 karşılaşmada bir gol bulan siyah-beyazlı takım, Türkiye Kupası'nda ise Darıca Gençlerbirliği'ni 2 gol atarak yendi.
- Quaresma cezalı
Siyah-beyazlı takımda sarı kart cezası bulunan Ricardo Quaresma, Bursaspor karşısında forma giyemeyecek.
Galatasaray, Çaykur Rizespor, Trabzonspor maçlarında kart gören ve geçen haftaki Fenerbahçe derbisinde de aynı durumla karşılaşan Quaresma, cezalı duruma düştü.
- Hutchinson ve Marcelo kart sınırında
Beşiktaş'ta üçer sarı kartı bulunan Atiba Hutchinson ile Marcelo Guedes ise sınırda bulunuyor.
Her iki oyuncu, yarın kart gördükleri takdirde cezalı duruma düşecek ve 15. haftadaki Kasımpaşa mücadelesinde takımlarını yalnız bırakacak.
Siyah-beyazlı takımın Bursaspor maçında Fabricio, Gökhan Gönül, Marcelo, Tosic, Adriano, Gökhan İnler, Hutchinson, Kerim Frei, Oğuzhan Özyakup, Olcay Şahan, Cenk Tosun muhtemel 11'iyle çıkması bekleniyor.
- 09 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 11:15
- Vargas tamam
Toplam 12
Yorum
MEHMET HARİKA
- Türkleri de kebabı da severim
Toplam 12
Yorum
........ DEMİR ÖRENİ UEFA BAŞKANI MI YAPSAK YOKSA. ZEVAHİR BELEŞ STAT İNÖNÜ DE YUSUF UN UŞAKLARI İLE KOLAY KAZANMAYA ALIŞKIN DA
- Vargas tamam
Toplam 12
Yorum
s.cimbom bu takımda selçuk oynadığı sürece bu takım hücumda yapamaz defansta sanki 10 sene öncesinin futbolunu oynuyoruz.yana pas geri pas 70 lik yorumcularda bunu bildikleri için modern futboldan haberleri yok başımıza bela ettiler bu selçuğu.yana pas geri pas hatasız oynadı 10 metrede aynı tempoda ençok koşan adam her maç 2 kez tam saha depar atsın görelim bakalım 38 yaşındayım sürekli spor yapmıyorum.aynı tempoda 10 km bende koşuyorum.lütfen insanları kandırmayın.futbol alıp topu yana geriye vermekse benide transfer etsinler ama ben yapamam ciğerim patlayıncaya kadar koşarım bu takım için
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