Beşiktaş’ı kayıran namerttir
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın, "Federasyonu Beşiktaşlılardan temizleyeceğim" ifadelerine siyah-beyazlılardan yanıt gecikmedi.
KİMSEDEN BİR YARDIM İSTEMEYİZ
Beşiktaşlı yetkililer, Süper Lig maçlarından kayırıldıklarına iddialarına sert yanıt verdi. Beşiktaş'ın kimsenin yardımına ihtiyacı olmadığını belirten siyah-beyazlı idareciler, "Hakemden veya hakem üstünden yardım talep eden namerttir. Bizim böyle bir talebimiz olmamıştır. Senelerce şampiyonluklar kaybettik. F.Bahçe'nin bu sene hakemlerle alakalı 3 tane maçını sayarız. Biz, 'bunu F.Bahçe yaptırıyor' demiyoruz. Artık o devirler geçti. Her işi hakeme yükleyerek bir yere varamayız" diye konuştu.
TÜRKİYE'DE HAKEMLER DAHA İYİ!
Siyah-beyazlı yöneticiler, D.Kiev maçındaki hakemleri gördükten sonra Türk hakemlerinin daha iyi olduğunu ifade etti. Yabancı hakemin Türkiye'de maç yönetmesine taraftar olmadıklarını belirten yetkililer, "Türkiye'de her konuda eğitilmiş insan var. Bir hakem yetiştiremeyip de yurt dışından hakem getirmenin konuşulmasını bile doğru bulmuyoruz. Art niyetli hakemlerin yavaş yavaş sistemden atılması lazım" açıklamasında bulundular.
- 09 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 00:51
- Hakem F.Bahçe'nin penaltısını vermedi
Toplam 12
Yorum
Fero Kusura bakmayin ama hakem cok güzel yöneti adaletli davrandi sow orda golü atsaydi hakemin avantaja birakmasi dogru derdiniz hata sowda topa gitmeseydi faula icin itiraz etseydi hakem penaltiyi verirdi ama sow ne yapti topu kaleye göndermek istedi hakem de devam dedi o kadar dogru karar ha bu ara bjk gs ts falan tutmuyorum koyu bir FENERBAHCE taraftariyim
- Hakem F.Bahçe'nin penaltısını vermedi
Toplam 12
Yorum
ugur penaltinin avantaji olmaz bilgin olsun
- Sürpriz isim: Ogbonna
Toplam 2
Yorum
Yasama Angelo Ogbonn 90 dakikasını izlemek lazım. Ancak boyu ve sol ayaklı oluşu tam bize göre stoper. Doğru düzgün futbolcu almayıp takımı futbolcu mezarlığına çevirmek yerine böyle adamları alacaksın. Cavandayı alanlar parasını da cebinden vermeli ve o transferden ders almalı.
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