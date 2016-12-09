 Beşiktaş’ı kayıran namerttir – Fotomaç – 09 Aralık 2016
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    09 Aralık 2016, Cuma
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    ’ı kayıran namerttir

    Beşiktaş’ı kayıran namerttir

    Başkanı 'ın, "Federasyonu Beşiktaşlılardan temizleyeceğim" ifadelerine siyah-beyazlılardan yanıt gecikmedi.

    "Futbolun çirkin yüzünü çevirmeye çalışanlarla aynı konu içinde bulunmak istemiyoruz. Oradan temizlemek, bizim elimizde olan bir konu değil. Oradaki kişileri biz koymadık. Federasyon Başkanı cevap verecek. 'ı kayıran namerttir. Başkalarını kayıranları da biliyoruz, onlar da kendi üstüne alınsın."

    KİMSEDEN BİR YARDIM İSTEMEYİZ
    Beşiktaşlı yetkililer, Süper Lig maçlarından kayırıldıklarına iddialarına sert yanıt verdi. Beşiktaş'ın kimsenin yardımına ihtiyacı olmadığını belirten siyah-beyazlı idareciler, "Hakemden veya hakem üstünden yardım talep eden namerttir. Bizim böyle bir talebimiz olmamıştır. Senelerce şampiyonluklar kaybettik. F.Bahçe'nin bu sene hakemlerle alakalı 3 tane maçını sayarız. Biz, 'bunu F.Bahçe yaptırıyor' demiyoruz. Artık o devirler geçti. Her işi hakeme yükleyerek bir yere varamayız" diye konuştu.

    TÜRKİYE'DE HAKEMLER DAHA İYİ!
    Siyah-beyazlı yöneticiler, D.Kiev maçındaki hakemleri gördükten sonra Türk hakemlerinin daha iyi olduğunu ifade etti. Yabancı hakemin Türkiye'de maç yönetmesine taraftar olmadıklarını belirten yetkililer, "Türkiye'de her konuda eğitilmiş insan var. Bir hakem yetiştiremeyip de yurt dışından hakem getirmenin konuşulmasını bile doğru bulmuyoruz. Art niyetli hakemlerin yavaş yavaş sistemden atılması lazım" açıklamasında bulundular.
    1. 09 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 00:51
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