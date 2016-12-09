 Beşiktaş’ı biçmeye geldiler – Fotomaç – 09 Aralık 2016
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    09 Aralık 2016, Cuma
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    ’ı biçmeye geldiler

    Beşiktaş’ı biçmeye geldiler

    'ta, maçının hakem kadrosuna tepkiler bitmek bilmiyor.

    Ukrayna temsilcisiyle oynanan karşılaşmanın hakemleriyle ilgili UEFA nezdinde girişimlerde bulunacağını aktaran siyah-beyazlı yetkililer, "Federasyonun girişimi olsa da bir sonuca ulaşmıyor. Bizim girişimlerimiz olacaktır. maçını yöneten 6 hakemi ömürlerinin sonuna kadar takip ederiz. Onlar, bu işlerin kolay olduğunu zannediyorlar. 'ı biçmeye geldiler" ifadelerini kullandılar.
    1. 09 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 00:46
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