 Beşiktaş, Bursaspor maçına hazır – Fotomaç – 09 Aralık 2016
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    09 Aralık 2016, Cuma
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    , maçına hazır

    Beşiktaş, Bursaspor maçına hazır

    , 'in 14. haftasında yarın sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı ve kampa girdi.

    'nde, teknik direktör yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlıların, pas çalışmasının ardından taktik uygulamalar üzerinde durduğu belirtildi. İdmanın çift kale taktik maç ve şut çalışmasıyla tamamlandığı kaydedildi.

    Antrenmana tedavilerine devam edilen Aras Özbiliz, Anderson Talisca ve Caner Erkin'in katılmadığı vurgulandı.

    1. 09 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 20:58
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