Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında yarın sahasında Bursaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı ve kampa girdi.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlıların, pas çalışmasının ardından taktik uygulamalar üzerinde durduğu belirtildi. İdmanın çift kale taktik maç ve şut çalışmasıyla tamamlandığı kaydedildi.
Antrenmana tedavilerine devam edilen Aras Özbiliz, Anderson Talisca ve Caner Erkin'in katılmadığı vurgulandı.
- 09 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 20:58
- Beşiktaş’ı kayıran namerttir
Toplam 8
Yorum
sz s.ovalı,müthiş yorum.,.
- Türkleri de kebabı da severim
Toplam 27
Yorum
KARTAL benim anlamadığım şeylerden biriside yıllardır türk fuboluna kıyım yapılıyor hele hiç unutamadığım fener bodox maçında bahtiyar ortasahada kaleciyle karşı karşıya kalmıştı adam arkadan fomasını çekip yırttı hakem foul bile vermedi bu spor bakanları neredeler ne yapıyorlar niye bununla mücadele etmiyorlar.....
- Trabzonspor - Adanaspor | Canlı Anlatım
Toplam 1
Yorum
Ali tetik Mehmet ekici sevdiğim Bir futbolcusun senin şu ana kadar 10 gol 10 asitleri takımı sırtlaman lazimdi biraz daha çalış sayın ekici sen on numarasin
Beşiktaş, Bursaspor maçına hazır haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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