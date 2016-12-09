 Annem için ağladım! – Fotomaç – 09 Aralık 2016
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    09 Aralık 2016, Cuma
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    Annem için ağladım!

    Annem için ağladım!

    karşılaşmasında döktüğü gözyaşları ile geceye damga vuran 'nin büyük bir sıkıntı ile maçta olduğu ortaya çıktı.

    Gözyaşlarına boğulan İspanyol kaleci, "Anneme maçtan önce turu atlayacağımıza söz vermiştim. Onu mutlu görmek istiyordum. Çünkü hasta ve benden bunu bekliyordu. Maalesef olmadı, kabus gibiydi. Dördüncü golden sonra umutlarım bittiği için gözyaşı döktüm. Gözümden akan yaşlar, onu mutlu edemediğim içindi" sözlerini sarfetti.
    1. 09 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 04:37
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