Annem için ağladım!

Dinamo Kiev karşılaşmasında döktüğü gözyaşları ile geceye damga vuran Fabri'nin büyük bir sıkıntı ile maçta olduğu ortaya çıktı.

Gözyaşlarına boğulan İspanyol kaleci, "Anneme maçtan önce turu atlayacağımıza söz vermiştim. Onu mutlu görmek istiyordum. Çünkü hasta ve benden bunu bekliyordu. Maalesef olmadı, kabus gibiydi. Dördüncü golden sonra umutlarım bittiği için gözyaşı döktüm. Gözümden akan yaşlar, onu mutlu edemediğim içindi" sözlerini sarfetti.