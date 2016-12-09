 Aboubakar ağır ceza alacak – Fotomaç – 09 Aralık 2016
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    09 Aralık 2016, Cuma
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    Aboubakar ağır ceza alacak

    Aboubakar ağır ceza alacak
    karşılaşmasında oyundan atılan Kamerunlu forvet Vincent Aboubakar'ın disiplin yönetmeliğinin gerektirdiği en ağır cezayı alacağı belirtildi. Aboubakar'ın büyük bir hata yaptığını belirten Beşiktaşlı yetkililer, "Takımını yalnız bıraktı. Profesyonel futbolcunun görevi, aldığı paranın hakkını sahada vermektir, kızgınlıklarını veya herhangi bir şeyi mazeret etmeden işini yapmasıdır. O da gerekli olan tüm disiplin cezalarını maddi olarak alacak" yorumunu yaptılar.
    1. 09 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 04:30
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