Yarmolenko: Penaltı değil biliyorum ama!
Dinamo Kiev'in kazandığı penaltı sonrasında Tosic ile Yarmolenko'nun yaşadığı diyalog kameralara yansımıştı.
O pozisyonda, Tosic'in, Yarmolenko'nun yanına giderek, "Penaltı olmadığını sen de biliyorsun, kaçıracaksın" dediği öğrenildi. Ukraynalı oyuncunun da, "Penaltı olmayabilir ama ben atacağım" cevabını verdikten sonra gülerek penaltı noktasına gitti ve topu filelere gönderdi.
- 08 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 02:17
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