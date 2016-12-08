 Yarmolenko: Penaltı değil biliyorum ama! – Fotomaç – 08 Aralık 2016
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    08 Aralık 2016, Perşembe
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    : Penaltı değil biliyorum ama!

    Yarmolenko: Penaltı değil biliyorum ama!

    Dinamo Kiev'in kazandığı penaltı sonrasında Tosic ile 'nun yaşadığı diyalog kameralara yansımıştı.

    O pozisyonda, Tosic'in, 'nun yanına giderek, "Penaltı olmadığını sen de biliyorsun, kaçıracaksın" dediği öğrenildi. Ukraynalı oyuncunun da, "Penaltı olmayabilir ama ben atacağım" cevabını verdikten sonra gülerek penaltı noktasına gitti ve topu filelere gönderdi.
    1. 08 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:17
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