UEFA'nın oyunu mu?

Siyah-beyazlı temsilcimizin Ukrayna deplasmanında İskoç hakemin berbat yönetimi nedeniyle aldığı yenilginin ardından çok çarpıcı idialar ortaya atıldı. Bunlardan en önemlisi, Türkiye'nin ülke katsayıları listesinde Belçika'yı geçecek olması!... İşte birbirinden çarpıcı iddialar:

-Beşiktaş eğer D.Kiev'i mağlup ederek gruptan çıksaydı; Türkiye de UEFA ülke katsayıları listesinde Belçika'yı geçerek 9. sıraya yükselecekti. 2018-21 yılları arasındaki yeni puanlama öncesi Türkiye, Şampiyonlar Ligi'ne toplam iki takımla katılma hakkını korumak için avantaj sağlayacaktı. Sanki UEFA, bunu istemedi!

-UEFA'nın, Portekiz ve İtalyan takımlarını kollama adına bu maça özellikle İskoç hakemi verdiği iddiası da söz konusu. Ancak UEFA Başkanlığı seçiminde Türkiye'nin, başkan seçilen Sloven Ceferin'e destek vermesiyle bu konunun üzerinde fazla durulmuyor.

-Beşiktaş, hakemi UEFA'ya şikatet ediyor. Yıllardır bu şikayetlere rağmen Türk takımlarının Avrupa'da doğranmasının önü alınmıyor ve hakem şikayetlerinden sonuç çıkmıyor.

-Avrupa Birliğinin bize kapıları kapattığı bir anda böyle bir maçın yaşanması tesadüf mü, yoksa bilinçli mi? Yönetimin içinde bu sorular da soruluyor!

-Tribünde yaşanan olaylar da ayrı bir konu. UEFA yetkilileri her şeyi gördü ama Beşiktaşlı taraftarların olduğu bölümde yaşanan olaylar nedeniyle, siyah-beyazlı yönetimi büyük bir korku sardı. UEFA'dan gelecek ceza büyük olabilir, hatta saha kapanması gibi bir durumla karşı karşıya kalınma ihtimali de bunlardan biri.