UEFA'dan Kiev-Beşiktaş maçına soruşturma
UEFA, Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun son haftasında yapılan Dinamo Kiev-Beşiktaş maçında yaşanan olaylar nedeniyle iki kulüp hakkında disiplin soruşturması başlattı.
Ev sahibi Dinamo Kiev'e, yetersiz organizasyon, taraftarlarının tribünde kargaşa çıkardığı, meşale yaktığı, merdiven geçişlerinin engellendiği, Beşiktaş'a ise taraftarlarının tribünde kargaşaya sebep olduğu, tribünlere zarar verdiği ve meşale yaktığı suçlamaları yöneltildi.
UEFA Denetim, Etik ve Disiplin Kurulu, konuyu 2 Şubat 2017'de görüşecek.
- 08 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 23:33
- Hakem F.Bahçe'nin penaltısını vermedi
Toplam 8
Yorum
vedaku Monaco gruplardan çıkmışsa bunun başlangıcı FB'ye verilmeyen 2 penaltıydı. Alıştık böyle penaltılara, ama hakem penaltı dışında iyi bir maç yönetti.
- Fikret Orman'dan Aziz Yıldırım'a sert cevap
Toplam 38
Yorum
iso bi bjk li olarak fb yi tebrik ederim başarılar
- Kaptan ''TL'' dedi
Toplam 15
Yorum
........ MUSTAFA : AYNI ŞEYLERİ KONUŞMUYORUZ. BİZİM İÇİN YANİ TÜRKİYE İÇİN DOLARLARI BOZDURMASI TABİ Kİ ÇOK KIYMETLİ VEDE ÖNEMLİ. BUNA YÜREKTEN KATILIRIM. BİZ SELÇUĞUN KÖTÜ OLUŞUNDAN BAHSEDİYORUZ. FORMSUZ OLUŞUNDAN BAHSEDİYORUZ. SEN BAŞKA BİR ŞEYDEN BAHSEDİYORSUN. MAHO AL SANA DAHA ÇOK YAKIŞIYOR.
UEFA'dan Kiev-Beşiktaş maçına soruşturma haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.