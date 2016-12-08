UEFA'dan Kiev-Beşiktaş maçına soruşturma

UEFA, Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun son haftasında yapılan Dinamo Kiev-Beşiktaş maçında yaşanan olaylar nedeniyle iki kulüp hakkında disiplin soruşturması başlattı.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 6 Aralık Salı günü Ukrayna'da oynanan ve Dinamo Kiev'in Beşiktaş'ı 6-0 yendiği karşılaşma hakkında disiplin soruşturması açıldı.



Ev sahibi Dinamo Kiev'e, yetersiz organizasyon, taraftarlarının tribünde kargaşa çıkardığı, meşale yaktığı, merdiven geçişlerinin engellendiği, Beşiktaş'a ise taraftarlarının tribünde kargaşaya sebep olduğu, tribünlere zarar verdiği ve meşale yaktığı suçlamaları yöneltildi.



UEFA Denetim, Etik ve Disiplin Kurulu, konuyu 2 Şubat 2017'de görüşecek.