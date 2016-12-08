UEFA'dan Dinamo Kiev-Beşiktaş maçına soruşturma
UEFA, Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun son haftasında yapılan Dinamo Kiev-Beşiktaş maçında yaşanan olaylar nedeniyle iki kulüp hakkında disiplin soruşturması başlattı.
Ev sahibi Dinamo Kiev'e, yetersiz organizasyon, taraftarlarının tribünde kargaşa çıkardığı, meşale yaktığı, merdiven geçişlerinin engellendiği, Beşiktaş'a ise taraftarlarının tribünde kargaşaya sebep olduğu, tribünlere zarar verdiği ve meşale yaktığı suçlamaları yöneltildi.
UEFA Denetim, Etik ve Disiplin Kurulu, konuyu 2 Şubat 2017'de görüşecek.
- 08 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 15:11
- Aziz Yıldırım'a iyi haber!
Toplam 2
Yorum
OlmasadaOlur Şimdi TFF Beşiktaş'ımı destekliyor Fenerbahçeyimi? Adam tehtit ve hakaret ediyor herkezin gözü önünde birde afferim dercesine ceza yok!
- Kiev'de harap oldular
Toplam 2
Yorum
hattrick Hadi ordan Alman ligindede saysan adam gibi 4 takım sayarsın çokca , diğerleri hikaye sen almanyada yaşamaya devam et
- Fikret Orman'dan Aziz Yıldırım'a sert cevap
Toplam 17
Yorum
Prof..Dr. Aziz DİKER Tansiyonu düşen,şekeri yükselen, prostatı büyüyen,kalp ritmi bozulan her fani ;bunların "AZİZ YILDIRIM' ın bir oyunu" olarak topluma haykırmasına bir türlü anlam veremiyorum.. İyi ki ülkede bir Aziz YILDIRIM var..Ya olmasaydı ne olacaktı bu mızmızların hali ?
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