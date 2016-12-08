Q7’den teşekkür

Portekizli oyuncu, "İyi günde, kötü günde. Beşiktaş formasını giymekten hep gurur duyacağım. Bizi yalnız bırakmayan taraftarımıza sonsuz teşekkürler" ifadelerini kullandı. Andreas Beck de, "Sizin gibi bir taraftar kitlesine sahip olan bir kulüpte oynadığım için sonsuz minnettarım" paylaşımında bulundu.