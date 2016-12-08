Q7’den teşekkür
Portekizli yıldız Quaresma, Kiev deplasmanındaki karşılaşmada Fabri'nin gözyaşlarını tutamadığı ve kendisinin oyundan çıktıktan sonra yedek kulübesinde gözlerinin dolduğu fotoğrafı paylaşarak siyah beyazlı taraftarlara teşekkür etti.
Portekizli oyuncu, "İyi günde, kötü günde. Beşiktaş formasını giymekten hep gurur duyacağım. Bizi yalnız bırakmayan taraftarımıza sonsuz teşekkürler" ifadelerini kullandı. Andreas Beck de, "Sizin gibi bir taraftar kitlesine sahip olan bir kulüpte oynadığım için sonsuz minnettarım" paylaşımında bulundu.
- 08 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 02:18
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