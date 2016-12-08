 Kiev'de harap oldular – Fotomaç – 08 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Aralık 2016, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Kiev'de harap oldular

    Kiev'de harap oldular

    Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde Kiev'de 6-0 kaybetmesi ve son 16'ya kalamaması Avrupa basınında da yankı buldu.

    UEFA maç sonu haberinde "9 kişi kalan Beşiktaş Kiev'de çöktü" manşetini atarken "Tarihi bir başarının kıyısından dönen Beşiktaş, Kiev'de harap oldu" diye yazıldı. Record gazetesi ise Beşiktaşlı İspanyol kaleci Fabri'nin karşılaşma 4-0 olduğundaki gözyaşlı fotoğrafı kullanılarak "Fabri her şeyi ilk yarıda hissetmişti" diye yazarak ilginç bir imada bulundu.
    1. 08 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:08
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kiev'de harap oldular haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.