Kiev'de harap oldular
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde Kiev'de 6-0 kaybetmesi ve son 16'ya kalamaması Avrupa basınında da yankı buldu.
UEFA maç sonu haberinde "9 kişi kalan Beşiktaş Kiev'de çöktü" manşetini atarken "Tarihi bir başarının kıyısından dönen Beşiktaş, Kiev'de harap oldu" diye yazıldı. Record gazetesi ise Beşiktaşlı İspanyol kaleci Fabri'nin karşılaşma 4-0 olduğundaki gözyaşlı fotoğrafı kullanılarak "Fabri her şeyi ilk yarıda hissetmişti" diye yazarak ilginç bir imada bulundu.
- 08 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 22:08
FOTOMAÇ GÜNDEM
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