 İlk vukuatı değil – Fotomaç – 08 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Aralık 2016, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    İlk vukuatı değil

    İlk vukuatı değil

    D. Kiev maçında Beck’in pozisyonunda orta hakemi ‘penaltı’ diye uyaran Clancy, daha önce de Volkan Babacan’ı atmıştı!

    Beşiktaş'ın, Dinamo Kiev maçında tam bir hakem felaketi yaşanırken, Beck'in atıldığı pozisyonda ise ilginç bir olay meydana geldi. Orta hakem Craig Thomson tam arkasını dönerek oyunu devam ettirmeye hazırlanırken; çizgi hakemi tarafından pozisyonun penaltı olduğu yönünde uyarıldı.

    Hakem bir anda geri dönerek, penaltı noktasına geldi. Penaltı verdiği için Beck'e 'sarı kart' göstermeye hazırlanan Thompson, çizgi hakemi Clancy ikinci uyarısından sonra bu kez de 'kırmızı kart' çıkardı. Clancy, Başakşehir'in AZ ile oynadığı maçta Volkan Babacan'ı dokunmamasına rağmen atan orta hakemdi.
    1. 08 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:13
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İlk vukuatı değil haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.