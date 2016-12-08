İlk vukuatı değil
D. Kiev maçında Beck’in pozisyonunda orta hakemi ‘penaltı’ diye uyaran Clancy, daha önce de Volkan Babacan’ı atmıştı!
Beşiktaş'ın, Dinamo Kiev maçında tam bir hakem felaketi yaşanırken, Beck'in atıldığı pozisyonda ise ilginç bir olay meydana geldi. Orta hakem Craig Thomson tam arkasını dönerek oyunu devam ettirmeye hazırlanırken; çizgi hakemi Kevin Clancy tarafından pozisyonun penaltı olduğu yönünde uyarıldı.
Hakem bir anda geri dönerek, penaltı noktasına geldi. Penaltı verdiği için Beck'e 'sarı kart' göstermeye hazırlanan Thompson, çizgi hakemi Clancy ikinci uyarısından sonra bu kez de 'kırmızı kart' çıkardı. Clancy, Başakşehir'in AZ ile oynadığı maçta Volkan Babacan'ı dokunmamasına rağmen atan orta hakemdi.
Hakem bir anda geri dönerek, penaltı noktasına geldi. Penaltı verdiği için Beck'e 'sarı kart' göstermeye hazırlanan Thompson, çizgi hakemi Clancy ikinci uyarısından sonra bu kez de 'kırmızı kart' çıkardı. Clancy, Başakşehir'in AZ ile oynadığı maçta Volkan Babacan'ı dokunmamasına rağmen atan orta hakemdi.
- 08 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 22:13
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