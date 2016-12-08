‘İblis’e tepki yağdı!
Beşiktaş’ın Dinamo Kiev’le oynadığı maçta skandal kararlarıyla temsilcimizin elenmesine neden olan Craig Thomson, kendi ülkesinde bile sert şekilde eleştirildi.
Avrupa medyasında özellikle penaltı ve kırmızı kart kararının yanlış olduğu vurgulandı. Medyanın ve futbol adamlarının bazı yorumları şöyle:
-Steven Gerrard (Eski futbolcu): "Hakem penaltı yerine Beşiktaş lehine faul vermeliydi."
-The Scotsman gazetesi (İskoçya): "Thomson tuhaf penaltı kararıyla Beşiktaş'ın bütün umutlarını bitirdi."
-Segodnya gazetesi (Ukrayna): "Penaltı kararı, sadece Türkler'de kuşku uyandırmadı
-Graziano Cesari (İtalyan eski hakem): "Thomson her zaman felaket bir hakemdir."
-Miroslav Stupar (Ukraynalı eski hakem): "Pozisyon penaltı değildi."
-Steven Gerrard (Eski futbolcu): "Hakem penaltı yerine Beşiktaş lehine faul vermeliydi."
-The Scotsman gazetesi (İskoçya): "Thomson tuhaf penaltı kararıyla Beşiktaş'ın bütün umutlarını bitirdi."
-Segodnya gazetesi (Ukrayna): "Penaltı kararı, sadece Türkler'de kuşku uyandırmadı
-Graziano Cesari (İtalyan eski hakem): "Thomson her zaman felaket bir hakemdir."
-Miroslav Stupar (Ukraynalı eski hakem): "Pozisyon penaltı değildi."
- 08 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 02:20
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