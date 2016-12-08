 ‘İblis’e tepki yağdı! – Fotomaç – 08 Aralık 2016
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    08 Aralık 2016, Perşembe
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    ‘İblis’e tepki yağdı!

    ‘İblis’e tepki yağdı!

    ’ın ’le oynadığı maçta skandal kararlarıyla temsilcimizin elenmesine neden olan , kendi ülkesinde bile sert şekilde eleştirildi.

    Avrupa medyasında özellikle penaltı ve kırmızı kart kararının yanlış olduğu vurgulandı. Medyanın ve futbol adamlarının bazı yorumları şöyle:

    -Steven Gerrard (Eski futbolcu): "Hakem penaltı yerine lehine faul vermeliydi."
    -The Scotsman gazetesi (İskoçya): "Thomson tuhaf penaltı kararıyla Beşiktaş'ın bütün umutlarını bitirdi."
    -Segodnya gazetesi (Ukrayna): "Penaltı kararı, sadece Türkler'de kuşku uyandırmadı
    -Graziano Cesari (İtalyan eski hakem): "Thomson her zaman felaket bir hakemdir."
    -Miroslav Stupar (Ukraynalı eski hakem): "Pozisyon penaltı değildi."
    1. 08 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:20
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