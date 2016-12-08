Fikret Orman'dan Aziz Yıldırım'a sert cevap

Orman, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'nde, Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Ahmet Cüneyt Yılmaz'ın moderatörlüğünde düzenlenen "Adaletin önemi" konulu söyleşiye katıldı.

Hakim, savcı ve mahkeme çalışanlarının sorularını yanıtlayan Orman, Dinamo Kiev maçıyla ilgili şöyle konuştu:

"Adaletin son oynadığımız maçtaki önemi, hepimiz için çarpıcı oldu. Çok zor ve bizim açımızdan hayal kırıklığı olan bir maç yaptık. Eşit şartlarda mücadele etseydik daha moralli olacaktık ama öyle bir şans bulamadık. Hakemin niyetini ve adalet dağıtma sistemini doğrudan anlıyoruz. Faul olmayan pozisyonda penaltı verip, üzerine de kırmızı verince maçı baştan bitirdi. Sonra zaten takım açısından da hoş olmadı. Bu noktaya kadar namağlup gelmiştik. Futbolcularımızı ve teknik ekibimizi camia başkanı olarak tebrik ediyorum. Her şeyi hakeme bağlamamak lazım. Hem kulüp olarak hem de ülke olarak yapmamız gereken şeyler var. UEFA gibi kurumlarda ve çeşitli komitelerinde hem Türkiye'yi temsil edecek hem dünya futboluna hizmet edecek arkadaşları bulundurmamız lazım. Sadece Beşiktaş açısından değil, senelerdir diğer takımlarda da görüyoruz, büyük bir kıyımla karşı karşıya kalıyoruz. Bu işler şikayet etmekle olmuyor. Şikayet bir şeyi çözmüyor. Artık yeni UEFA başkanı geldi. Yeni yönetim kurulunda bizden de temsilcilerin olmasının gerekliliği görülmüştür. Bu açıdan Türkiye Futbol Federasyonuna çok önemli işler düşmekte."

Dinamo Kiev maçının hakemleriyle ilgili UEFA nezdinde girişimlerde bulunacağını aktaran Orman, "Federasyonun girişimi olsa da bir sonuca ulaşmıyor. Benim girişimlerim olacaktır. Dinamo Kiev maçını yöneten 6 hakemi ömürlerinin sonuna kadar takip ederim. Onlar, bu işlerin kolay olduğunu zannediyorlar. Beşiktaş'ı biçmeye geldiler." ifadelerini kullandı.

"UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmak için mücadele edeceğiz"

Siyah-beyazlı kulübün başkanı, yollarına devam edecekleri UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon olmak için mücadele edeceklerini belirtti.

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elenerek çok şey kaybetmediğini savunan Orman, "Beşiktaş bir şey kaybetmedi. Bir yıllık emeği 1 maçta kaybetmiş değiliz. UEFA Avrupa Ligi'nde yolumuza devam edeceğiz. Artık o kupayı almak için mücadele edeceğiz. Bir gün batar, yeni bir gün doğar. Yeni bir hevesle başlamak lazım. Bizim de kulüp olarak bundan çıkaracağımız dersler var. Gerek hocamız Şenol Güneş, gerekse ben, bunu futbolcu arkadaşlarımıza ilettik. Bizim de maçta yaptığımız hatalar var. Bunu da bir tek hakeme yüklememek lazım. Gole kadar Beşiktaş gibi oynamadık. Topu ele aldıktan sonra hakem müsaade etmedi. Beşiktaş'ın da öz eleştiri yapması lazım." değerlendirmesinde bulundu.

"Türk hakemliğini övmemiz gerektiğini düşünüyorum"

Fikret Orman, Dinamo Kiev maçındaki İskoç hakemlerin yönetimini gördükten sonra Türk hakemlerin övülmesi gerektiğini dile getirdi.

Türk hakemlerinin haksız eleştiriler aldığını ileri süren Orman, "Çok eleştirilen Türk hakem camiası var. Esasında eleştirilecek bir şey olmadığını hep beraber gördük. Türk hakemliğinin de yerden yere vurulamayacak bir durumda olduğunu görmemiz lazım. Çok bağıranlara da bakmayın. Eski devirler de geçti. Hakemler, adil olarak işlerini sahada yapıyorlar. Hata yapacaklar ama kasıtlı olarak Dinamo Kiev maçındaki gibi bir katliam Türk liglerinde görmüyoruz. Bir yerde Türk hakemliğini övmemiz gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.

Türkiye ligi maçları için yabancı hakem getirilmesi gerektiği önerisine karşı olduğunu bildiren Orman, "Dinamo Kiev maçındaki hakemleri gördükten sonra Türk hakemleri daha iyi. Yabancı hakemin Türkiye'de maç yönetmesine taraftar değilim. Türkiye'de her konuda eğitilmiş insan var. Bir hakem yetiştiremeyip de yurt dışından hakem getirmenin konuşulmasını bile doğru bulmuyorum. Saha içi adaleti sağlanacak zemin oluşturulması lazım. Art niyetli hakemlerin yavaş yavaş sistemden atılması lazım. Açıkçası genç arkadaşlarımızı çok başarılı buluyorum." yorumunu yaptı.

"Aboubakar, en ağır cezayı alacak"

Beşiktaş Kulübü Başkanı Orman, Dinamo Kiev maçında oyundan atılan Kamerunlu forvet Vincent Aboubakar'ın disiplin yönetmeliğinin gerektirdiği en ağır cezayı alacağını kaydetti.

Aboubakar'ın büyük bir hata yaptığını belirten Fikret Orman, "Aboubakar, disiplin yönetmeliğinin gerektirdiği en ağır cezayı alacak. Takımını yalnız bıraktı. Profesyonel futbolcunun görevi, aldığı paranın hakkını sahada vermektir, kızgınlıklarını veya herhangi bir şeyi mazeret etmeden işini yapmasıdır. Takımı bir kişi daha yalnız bırakması bizim için hiç iyi olmadı. O da gerekli olan tüm disiplin cezalarını maddi olarak alacak." açıklamasında bulundu.

"Bazı bölgelere takviye yapmaya çalışıyoruz"

Siyah-beyazlı kulübün başkanı, devre arası transfer döneminde hücum ve savunmaya transfer yapmayı düşündüklerini ifade etti.

Orman, sakatlıkları bulunan Aras Özbiliz, Veli Kavlak ve Anderson Talisca'nın devre arasında takıma katılacağını vurgulayarak, "Aras Özbiliz ve Veli Kavlak döndü. Talisca da dönecek. Uzun dönem sakatımız sadece Caner Erkin kaldı. Üç oyuncumuz devre arasına yetişecek. Bazı bölgelere takviye yapmaya çalışıyoruz. Hem hücum hem de defans hattına transfer yapmayı düşünüyoruz. Bunu, ülkemizin ve kulübümüzün gerçeklerini unutmadan yapmaya çalışıyoruz. Dünyadaki en kolay iş transfer yapmak, en zoru da parasını ödemektir. Bütün kulüpler UEFA denetiminde." şeklinde konuştu.

"Fenerbahçe Kulübü ile şike sürecinde kader ortaklığı yapmadık"

Fikret Orman, bir mahkeme çalışanının "3 Temmuz sürecinde Fenerbahçe'yi yalnız bıraktınız." şeklindeki yorumu üzerine, "Bu bir kader ortaklığı değil. Fenerbahçe Kulübü ile şike sürecinde bir kader ortaklığı yapmadık." dedi.

Beşiktaş Kulübünün şike soruşturmasında kenar süsü yapıldığını savunan Orman, şöyle devam etti:

"Şike sürecinin bir tezgah olduğu sonradan da anlaşıldı. Bu operasyon, esas Beşiktaş Kulübüne değildi. Beşiktaş Kulübü, ilk gününden beri bunun büyütülmesi için bir kenar süsü olarak kullanıldı. Fenerbahçe ile ilgili birçok dosya ve bulgu vardı. Beşiktaş'ta 3 kişiyle alakalı durum vardı. Bunların hiçbiri camiamız açısından bir suç unsuru oluşturmuyordu. Biz, kendi camiamızla ilgili sorumluyuz. Fenerbahçe ile bir ortaklık anlaşması yapmadık. Öyle bir misyonumuz yok. Bunun doğru olmadığını ifade ettik. Fenerbahçeli yöneticiler, kendileri ses çıkartmamız gerektiğini düşündü. Biz, bu işi üstümüze alınmadığımız için ses çıkartmadık. Bizle alakalı değildi. Biz verebileceğimiz tepkiyi verdik ve bizim için doğru olanın bu olduğuna inanıyorum. 3 Temmuz sürecine başka pencereden bakıldığında Türk futboluna bir disiplin getirdiği gerçek. Haksız da olsa bir yargının olduğunu herkes gördü."

"Hakemden veya hakem üstünden yardım talep eden namerttir"

Orman, Beşiktaş Futbol Takımı'nın Spor Toto Süper Lig'de yaptığı maçlarda hakemler tarafından kayrıldığı iddialarına tepki gösterdi.

Fikret Orman, Fenerbahçe taraftarı bir mahkeme çalışanının Beşiktaş lehine hakem hataları yapıldığını ileri sürmesi üzerine, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Beşiktaş Kulübünün kimsenin yardımına ihtiyacı yoktur. Hakemden veya hakem üstünden yardım talep eden namerttir. Bizim böyle bir talebimiz olmamıştır. Senelerce şampiyonluklar kaybettik. Bazılarını da Fenerbahçe'ye kaybettik. 2004'te 5 oyuncumuz atılmasına ve bizden geriden gelmesine rağmen Fenerbahçe şampiyon olurken, senin gibi arkadaşlarımız bunu zevkle anlatıyordu. Beşiktaş iyi giderken bunun polemik konusu olmasını doğru bulmuyorum. Bir başka kulüple alakalı bir şey söylemiyorum. Quaresma'nın kart görmesinden bahsettiniz ama Fenerbahçe maçında da buna benzer çok olay oldu. Fenerbahçe'nin bu sene hakemlerle alakalı 3 tane maçını sayarım. Ben, 'bunu Fenerbahçe Kulübü yaptırıyor' demiyorum. Artık o devirler geçti. 3 Temmuz'un buna bir avantajı oldu. Maç, sahada oynanacak, yöneticiler de işini yapacak. Yöneticinin işi, maç esnasında hakeme bir şeyler söylemek veya aşağı inmek değil. Beşiktaş Kulübü Başkanı'nın böyle şeyler yaptığı görülmüş mü? Asla. Bunun önünü açarsak herkes bu işleri çok iyi yapar. Beşiktaş'ın işi sahada. Yurt dışındaki maçta hakem çok kötüydü ama biz de iyi değildik. Bizim de kendi eleştirimizi yapmamız lazım. Her işi hakeme yükleyerek bir yere varamayız."

"Beşiktaş'ı kayıran namerttir"

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın Beşiktaş derbisinde protokol tribününde Türkiye Futbol Federasyonu yetkililerine söylediği iddia edilen "Federasyonu Beşiktaşlılardan temizleyeceğim." ifadeleri hatırlatılarak, "Federasyondaki Beşiktaşlılar Beşiktaş'ı kayırıyor mu?" sorusu üzerine Orman, şunları kaydetti:

"Böyle polemiklere girmek istemiyorum. Futbolun çirkin yüzünü çevirmeye çalışanlarla aynı konu içinde bulunmak istemiyorum. Oradan temizlemek, bizim elimizde olan veya bu soruya cevap verecek biz değiliz. Oradaki kişileri biz koymadık. Federasyon Başkanı, yönetim kurulunu oluşturdu. Kendisi cevap verecek. Beşiktaş'ı kayıran namerttir. Başkalarını kayıranları da biliyoruz, onlar da kendi üstüne alınsın."