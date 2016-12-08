Fabri: Hırsız!..
İskoç hakem Craig Thompson'ın katlettiği maçın ilk yarısının sonunda Beşiktaşlı kaleci Fabri'nin büyük hayal kırıklığı dikkatlerden kaçmadı.
İspanyol kaleci yediği 4'üncü golden sonra göz yaşlarını tutamazken, devre arasında ise sinirlerine hakim olamadı. Fabri penaltı pozisyonuna neden olan Paraguaylı oyuncu Derlis'le atıştı. Fabri, Paraguaylı oyuncuya "hırsız" diye bağırırken, cevap vermeye çalışan Derlis ise takım arkadaşları tarafından hemen soyunma odasına götürüldü.
- 08 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 02:19
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