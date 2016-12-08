Bu ne biçim hakem!
Dinamo Kiev maçının hakemi Craig Thomson’a öfke yağıyor: “Craig, garip kararlarla Türkiye’de bir numaralı halk düşmanı olmayı başardı. Penaltı değildi. Karar, sadece Türkler’de kuşku uyandırmadı...Hakemin kararları doğru olsa, maç çok daha farklı bitebilirdi”
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Ukrayna deplasmanında Dinamo Kiev karşısında aldığı farklı mağlubiyet, yaşanan olaylar ve hakem hataları, sadece Türkiye'de değil Avrupa basınında da geniş yer buldu. İskoçya'nın The Scotsman gazetesi, "Craig Thomson tuhaf bir penaltı kararıyla ilk 30 dakikada Beşiktaş'ın umutlarını bitirdi. Pozisyonda, Gonzalez'in müdahalede bulunduğu Beck dengesini kaybetti ve düştü. Hakem Beşiktaşlı oyuncuya kırmızı kart gösterip, penaltı kararı verdi. Thomson'ın bu kararı, tüm izleyenleri şaşırttı. Thomson, verdiği garip kararlarla Türkiye'de de bir numaralı halk düşmanı oldu" diye yazarken; maçı yorumlayan eski İtalyan hakem Graziano Cesari de, "Thomson her zaman felaket bir hakemdir" ifadesini kullandı. Daily Record gazetesi de, "Craig Thomson, Beşiktaş taraftarının öfkesinin merkezi oldu" şeklinde yazdı.
GERRARD: ADiL YÖNETEMEDi
Ukrayna medyası bile İskoç hakemin kararlarıyla ilgili çarpıcı ifadelere yer verdi. Segodnya, "Penaltı kararı, sadece Türkler'de kuşku uyandırmadı" başlığını atarken, Eski FIFA kokartlı Ukraynalı hakem Miroslav Stupar da , "Hakem bu mücadeleye izin vermeliydi" diyerek pozisyonun penaltı olmadığı yorumunu yaptı. BT Sport'ta yorumculuk yapan İngiliz efsane futbolculardan Steven Gerrard, İskoç hakem Craig Thomson'un, Beck'e kırmızı kart gösterip penaltı kararı vermesi hakkında, faulün Beşiktaş lehine verilmesi gerektiğini belirtti. Gerrrad, "Hakemin penaltı kararı adil değildi. 1-0 gerideyken böyle bir karar maçı Beşiktaş için tamamen değiştirdi. Beck'in pozisyonunda faul Beşiktaş'ın lehine verilmeliydi. Doğru karar verilse maç çok farklı olabilirdi. Bana göre Thomson çok kötü bir maç yönetti." ifadelerini kullandı. Football Sport da, "Türkler, penaltı ve kırmızı kartla iki kere cezalandırılmayı hak etmedi" diye yazdı.
GERRARD: ADiL YÖNETEMEDi
Ukrayna medyası bile İskoç hakemin kararlarıyla ilgili çarpıcı ifadelere yer verdi. Segodnya, "Penaltı kararı, sadece Türkler'de kuşku uyandırmadı" başlığını atarken, Eski FIFA kokartlı Ukraynalı hakem Miroslav Stupar da , "Hakem bu mücadeleye izin vermeliydi" diyerek pozisyonun penaltı olmadığı yorumunu yaptı. BT Sport'ta yorumculuk yapan İngiliz efsane futbolculardan Steven Gerrard, İskoç hakem Craig Thomson'un, Beck'e kırmızı kart gösterip penaltı kararı vermesi hakkında, faulün Beşiktaş lehine verilmesi gerektiğini belirtti. Gerrrad, "Hakemin penaltı kararı adil değildi. 1-0 gerideyken böyle bir karar maçı Beşiktaş için tamamen değiştirdi. Beck'in pozisyonunda faul Beşiktaş'ın lehine verilmeliydi. Doğru karar verilse maç çok farklı olabilirdi. Bana göre Thomson çok kötü bir maç yönetti." ifadelerini kullandı. Football Sport da, "Türkler, penaltı ve kırmızı kartla iki kere cezalandırılmayı hak etmedi" diye yazdı.
- 08 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 21:55
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