Bir daha maç verilmemeli
MHK Başkanı Namoğlu, D. Kiev maçının hakemi Thomson ve ekibinin sınıfta kaldığını ifade ederek “İskoç hakemler bir daha asla maç almamalı” dedi
Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu olaylarla dolu Dinamo Kiev-Beşiktaş maçının hakem triosunu analiz ederken çok önemli konulara değindi. Namoğlu, İskoç hakemlerin bir daha maç almaması gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
- PENALTI pozisyonuna neden olan koşu, Gonzales ile Andreas Beck arasında başlıyor. Ceza sahasına girerken, Dinamolu oyuncu kolunu açıyor ve Andreas Beck'e aşırı fiziki bir temas uyguluyor. Net faul. Hakem arkada koşu pozisyonunda. Bakıyor ancak düdük çalmıyor. Penaltıyı işaret eden yardımcı hakem oluyor. Karar tamamen yanlış!
- ALTINCI gol net ofsayt. Sahnede yine aynı yardımcı hakem var. Ofsaytı kaçırıyor. İki net poziyondan birinin penaltı ile alakası yok. Dolayısıyla çıkan kırmızı kart yanlış. İkincisi, altıncı gol kesin ofsayt, golün iptali gerekir. Bu da yanlış!
- "UEFA Gözlemciler Kurulu Başkanı İskoç Hugh Douglas. Orta Hakem Thomson İskoç. Gözlemci ise Çek Cumhuriyeti'nden Miroslav Tulingen. Buradan hakem triosuna kötü not çıkar mı? Pek ihtimal dahilinde değil. Bana göre orta ve yardımcı hakemin notu 7.9 (Kötü performans. Maç alamaz) olmalı" dedi. UEFA'da hakem notları çok gizlidir ve açıklanmaz.
- PENALTI pozisyonuna neden olan koşu, Gonzales ile Andreas Beck arasında başlıyor. Ceza sahasına girerken, Dinamolu oyuncu kolunu açıyor ve Andreas Beck'e aşırı fiziki bir temas uyguluyor. Net faul. Hakem arkada koşu pozisyonunda. Bakıyor ancak düdük çalmıyor. Penaltıyı işaret eden yardımcı hakem oluyor. Karar tamamen yanlış!
- ALTINCI gol net ofsayt. Sahnede yine aynı yardımcı hakem var. Ofsaytı kaçırıyor. İki net poziyondan birinin penaltı ile alakası yok. Dolayısıyla çıkan kırmızı kart yanlış. İkincisi, altıncı gol kesin ofsayt, golün iptali gerekir. Bu da yanlış!
- "UEFA Gözlemciler Kurulu Başkanı İskoç Hugh Douglas. Orta Hakem Thomson İskoç. Gözlemci ise Çek Cumhuriyeti'nden Miroslav Tulingen. Buradan hakem triosuna kötü not çıkar mı? Pek ihtimal dahilinde değil. Bana göre orta ve yardımcı hakemin notu 7.9 (Kötü performans. Maç alamaz) olmalı" dedi. UEFA'da hakem notları çok gizlidir ve açıklanmaz.
- 08 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 22:11
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
Bir daha maç verilmemeli haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.