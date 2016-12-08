Beşiktaş taraftarı yoğun bakımda

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Dinamo Kiev ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşma sırasında iki taraftar grubu arasında çıkan kavgada yaralanan Beşiktaş taraftarlarından bir kişi yoğun bakımda yatıyor.

Türkiye Cumhuriyeti Kiev Büyükelçiliği, maç öncesinde ve maç gününde taraftarlar arasında çıkan kavgalarda Beşiktaş taraftarı arasında yaralananların olduğunu doğruladı.

Beşiktaşlı 10 taraftarın yaralandığı kavgalarda, bıçak darbesi alan bir kişi hariç diğerlerinin taburcu olduğu bildirildi.

Beşiktaşlı bir taraftarın ise başkent Kiev'de 17 numaralı hastanede ameliyat edildiği, sonrasında da yoğun bakımda tutulduğu ifade edildi. Türk taraftarın ameliyat sonrası durumunun iyiye gittiği ifade edildi.

Ukrayna'nın emniyet görevlileri, Dinamo Kiev'in konuk ettiği Beşiktaş'ı 6-0 yenmesiyle sonuçlanan karşılaşma sırasında iki taraftar grubu arasında kavga yaşandığını belirtilmişti.