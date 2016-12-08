Beşiktaş, Bursaspor hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında Bursaspor ile 10 Aralık Cumartesi günü oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.
Antrenmana tedavilerine devam edilen Aras Özbiliz, Anderson Talisca ve Caner Erkin katılmadı.
Beşiktaş, Bursaspor maçı hazırlıklarını yarın saat 18.00'deki antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.
- 08 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 16:16
- Aziz Yıldırım'a iyi haber!
Toplam 2
Yorum
OlmasadaOlur Şimdi TFF Beşiktaş'ımı destekliyor Fenerbahçeyimi? Adam tehtit ve hakaret ediyor herkezin gözü önünde birde afferim dercesine ceza yok!
- Kiev'de harap oldular
Toplam 2
Yorum
hattrick Hadi ordan Alman ligindede saysan adam gibi 4 takım sayarsın çokca , diğerleri hikaye sen almanyada yaşamaya devam et
- Fikret Orman'dan Aziz Yıldırım'a sert cevap
Toplam 17
Yorum
Prof..Dr. Aziz DİKER Tansiyonu düşen,şekeri yükselen, prostatı büyüyen,kalp ritmi bozulan her fani ;bunların "AZİZ YILDIRIM' ın bir oyunu" olarak topluma haykırmasına bir türlü anlam veremiyorum.. İyi ki ülkede bir Aziz YILDIRIM var..Ya olmasaydı ne olacaktı bu mızmızların hali ?
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