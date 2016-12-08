 Beşiktaş, Bursaspor hazırlıklarını sürdürdü – Fotomaç – 08 Aralık 2016
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    08 Aralık 2016, Perşembe
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    Beşiktaş, Bursaspor hazırlıklarını sürdürdü

    Beşiktaş, Bursaspor hazırlıklarını sürdürdü

    Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında Bursaspor ile 10 Aralık Cumartesi günü oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

    Siyah-beyazlılar Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yaptığı çalışmada kondisyon ve taktik antrenmanlar yaptı. Takım halinde yapılan ısınma ve streching çalışması ile başlayan idman, pas çalışması, 5'e 2 çalışması, duran top ve kanat organizasyonları ile devam etti. Antrenman dar alanda yapılan oyun, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile tamamlandı.

    Antrenmana tedavilerine devam edilen Aras Özbiliz, Anderson Talisca ve Caner Erkin katılmadı.

    Beşiktaş, Bursaspor maçı hazırlıklarını yarın saat 18.00'deki antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.
    1. 08 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 16:16
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