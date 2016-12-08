Beck: Şok oldum

Dinamo Kiev maçında yaşanan penaltı pozisyonunu kahramanı Andreas Beck, hakemin kendisine kırmızı kart çıkardığına inanamadığını söyledi.

Alman defans oyuncusu, "Rakip omzumdan temas etti ve koştuğunda da bu durumda ister istemez yere düşersin. Hakem düdük çalınca lehimize bir karar verdiğini düşündüm. Sonra penaltı verdi ve şaşkınlık yaşadım. Üzerine kırmızı kart da görünce adeta şok oldum. Çok üzgünüz ve kızgınız. Böyle bir şey yaşamak hepimizi fazlasıyla üzdü" ifadelerini kullandı.