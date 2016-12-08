Aboubakar özür diledi
Beşiktaş'ın Kamerunlu forveti Aboubakar, D. Kiev maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle özür diledi.
İnstagram hesabından bir paylaşımda bulunan Aboubakar, "Çok üzgünüz. Sinirlerime hakim olamayıp, kırmızı kart yediğim için de, büyük Beşiktaş taraftarımızdan özür diliyorum. Kararlar beni çok üzdü, kendime hakim olamadık. Ama bunun gibi insanlar, bizi takım olarak daha güçlü ve hırslı yapıyor" ifadesini kullandı. Bu arada yönetimin Kamerunlu oyuncuyla ilgili olarak Şenol Güneş'in raporuna göre ceza verilip verilmeyeceğine karar verecek.
- 08 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 02:20
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