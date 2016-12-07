Ukrayna'da 10 Beşiktaş taraftarı yaralandı
Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın deplasmanda Dinamo Kiev'le yaptığı maçı izlemeye giden siyah-beyazlı taraftarlardan 10 tanesi yaralandı.
Ukrayna emniyetinden yapılan açıklamada, Dinamo Kiev'in konuk ettiği Beşiktaş'ı 6-0 yenmesiyle sonuçlanan karşılaşma sırasında iki taraftar grubu arasında çatışmalar yaşandığı belirtildi.
Açıklamada, çıkan kavgalar sonucunda ikisi bıçakla olmak üzere 10 Beşiktaş taraftarının yaralandığı bildirildi. Yaralıların sağlık durumuna ilişkin ise bilgi verilmedi.
İki taraftar grubu arasında daha büyük çaplı bir kavganın da araya giren emniyet yetkilileri tarafından son anda önlendiği vurgulandı.
Ukrayna'daki fanatik taraftar gruplarının forum sitelerinde yaptıkları ortak açıklamada ise ülkedeki birçok farklı takım taraftarının bu maç için Dinamo Kievli seyircilerle ortak hareket ederek maçı seyretmeye gelen Türklere saldırdığı ifade edildi.
- 07 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 17:54
- Facia
Toplam 146
Yorum
az yemişler beşiktaş kendini real madrid sanıyodu, 6 tane yiyince aklı başına geldi.
- Beşiktaş'a borsada kötü haber
Toplam 6
Yorum
ahmet ben dedim hüseyin göçek yönetseydi böyle olmazdı avrupadaki maçlara türk hakem istiyoruz
- Facia
Toplam 146
Yorum
HCK / BJK DİKKAT ARIZA VAR....!!!!! ARIZALAR YARIN GÜNDEME GELECEK....
Ukrayna'da 10 Beşiktaş taraftarı yaralandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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