Ukrayna'da 10 Beşiktaş taraftarı yaralandı

Ukrayna emniyeti, Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşma sırasında iki taraftar grubu arasında çıkan çatışmalarda 10 Beşiktaş taraftarının yaralandığını açıkladı.

Ukrayna emniyetinden yapılan açıklamada, Dinamo Kiev'in konuk ettiği Beşiktaş'ı 6-0 yenmesiyle sonuçlanan karşılaşma sırasında iki taraftar grubu arasında çatışmalar yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, çıkan kavgalar sonucunda ikisi bıçakla olmak üzere 10 Beşiktaş taraftarının yaralandığı bildirildi. Yaralıların sağlık durumuna ilişkin ise bilgi verilmedi.

İki taraftar grubu arasında daha büyük çaplı bir kavganın da araya giren emniyet yetkilileri tarafından son anda önlendiği vurgulandı.

Ukrayna'daki fanatik taraftar gruplarının forum sitelerinde yaptıkları ortak açıklamada ise ülkedeki birçok farklı takım taraftarının bu maç için Dinamo Kievli seyircilerle ortak hareket ederek maçı seyretmeye gelen Türklere saldırdığı ifade edildi.