Sergiy Rebrov'dan şok açıklama!
Sergiy Rebrov: "Ben adaletsizlik olduğunu görmedim. Hakemin haksızlık yaptığını düşünmüyorum"
UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu son maçında Beşiktaş'ı 6-0'lık skorla mağlup eden Ukrayna ekibinin Teknik Direktörü Sergiy Rebrov
karşılaşmayı değerlendirdi.
Beşiktaş'ın mağlubiyeti hak etmediğini söyleyen Rebrov, "Bizim açımızdan güzel maçlardan birini ortaya koyduk. Önceki maçları da kazanabilirdik ama maalesef olmadı. İyi maç ortaya koyduk" diye konuştu.
Kırmızı kart yorumu
Beşiktaş aleyhine verilen kırmızı kartlarla alakalı sorulan soruya deneyimli çalıştırıcı, "Kırmızı kart oldu. Ben adaletsizlik olduğunu görmedim. Haksızlık yaptığını düşünmüyorum" dedi.
- 07 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 03:56
- Cimbom'a yeni Keita
Toplam 1
Yorum
murat iyi güzel de ne sorunu var bu adamın kiralık gidip gidip dönüyor.
- Tosic’ten hata üstüne hata
Toplam 1
Yorum
kara kartal gazetenizi 20 milyon beşiltaşlı almıyor. geri kalan 55 60 milyon insana satmaya çalışın yalanlarınız ve tarafınız bellidir. beşiktaş hakkında haber yapmamanız daha uygun olur. pis ellerinizi çekin artık kalemden
- Nevzat Aydın'dan ilginç paylaşım
Toplam 13
Yorum
61 Kadir Tamam çalışanına para dağıtsın kardeş sıkıntı yok. Taraftar para istemiyor. Takıma transfer istiyor. Madem çok dobra delikanlı adam devre arası alır bitane yıldız çıkar canlı yayına taraftara hediyem olsun der dediğiniz gibi ts aşığı adamsa. Bırakın bu işleri kulübe gelmeden önce kim tanıyordu bunu. Yönetimde kaç tane zengin iş adamın var hepsi doktor.. Bunlar reklamı seviyor kardeşim özellikle Nevzat Aydın reklamı çok seviyor. Bu sekil bende kulübe yönetime gireyim. Lafın kısası madem ts aşığı bunlar. Nerde para nerde transfer.. Arkadaşlar uyumayın Süleyman soylu berat Albayrak olmasa emin olun bu kipde en basta düşecek takım biziz. Mehmet ekici onur durica hariç hiç biri bırak ts yi büyük takım topçusu deil. 50. Yılda şampiyonluk sözü verenler Allah'ından bulsun.
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