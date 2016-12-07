 Sergiy Rebrov'dan şok açıklama! – Fotomaç – 07 Aralık 2016
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    07 Aralık 2016, Çarşamba
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    Sergiy Rebrov'dan şok açıklama!

    Sergiy Rebrov'dan şok açıklama!

    Sergiy Rebrov: "Ben adaletsizlik olduğunu görmedim. Hakemin haksızlık yaptığını düşünmüyorum"

    Dinamo Kiev Teknik Direktörü Sergiy Rebrov, "Kırmızı kart oldu. Ben adaletsizlik olduğunu görmedim. Haksızlık yaptığını düşünmüyorum"
    UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu son maçında Beşiktaş'ı 6-0'lık skorla mağlup eden Ukrayna ekibinin Teknik Direktörü Sergiy Rebrov
    karşılaşmayı değerlendirdi.
    Beşiktaş'ın mağlubiyeti hak etmediğini söyleyen Rebrov, "Bizim açımızdan güzel maçlardan birini ortaya koyduk. Önceki maçları da kazanabilirdik ama maalesef olmadı. İyi maç ortaya koyduk" diye konuştu.

    Kırmızı kart yorumu
    Beşiktaş aleyhine verilen kırmızı kartlarla alakalı sorulan soruya deneyimli çalıştırıcı, "Kırmızı kart oldu. Ben adaletsizlik olduğunu görmedim. Haksızlık yaptığını düşünmüyorum" dedi.
    1. 07 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 03:56
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