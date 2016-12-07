 Olcay-Ömer’e kanca – Fotomaç – 07 Aralık 2016
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    07 Aralık 2016, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Olcay-Ömer’e kanca

    Olcay-Ömer’e kanca
    Teknik Direktörü , 'tan iki oyuncuyu birden istedi. Deneyimli hoca, Kartal'da fazla forma şansı bulamayan ve Ömer Şişmanoğlu'nun isimlerini yönetime iletti.
    1. 07 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:36
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