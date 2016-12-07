 Napoli Benfica’yı devirdi – Fotomaç – 07 Aralık 2016
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HEPSİ
    07 Aralık 2016, Çarşamba
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    ’yı devirdi

    Napoli Benfica’yı devirdi
    'nde 'ın grubundaki diğer maçta deplasmanda 'yı 2-1'lık skorla geçti. 60'ta Callejon, 79'da Mertens'le İtalyanlar 2-0 yaptı. Jimenez 87'de skoru belirledi: 1-2.
    1. 07 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:34
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