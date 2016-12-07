 ''Kimse kimseyi temizleyemez'' – Fotomaç – 07 Aralık 2016
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    07 Aralık 2016, Çarşamba
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    ''Kimse kimseyi temizleyemez''

    ''Kimse kimseyi temizleyemez''

    Ahmet Çebi, derbide yaşananların ardından ’ın açıklamaları için, “Temizlik falan, garip sözler. kimsenin babasının işyeri değil, kimse kimseyi temizleyemez” yorumunu yaptı.

    2. Başkanı Ahmet Nur Çebi, F.Bahçe derbisinin ardından sarı-lacivertli kulübün başkanı Aziz Yıldırım'ın yaptığı açıklamalarla ilgili A Spor canlı yayınına telefonla bağlanarak çarpıcı ifadeler kullandı. Çebi, derbide yaşananlarla ilgili, "Biz artık beraber çalışmaya alışmalıyız. Beraber olmayı kabullenmeliyiz. Burası hiçbirimizin şahsi hesaplarını yürüteceği yerler değil. 'Temizlik' falan, çok garip, yanlış söylenmiş sözlerdir. Biz F.Bahçe camiasının bunun dışında olduğunu biliyoruz. Bu söylemlere katılmadığını biliyoruz. Birçok F.Bahçelinin o anlarda bu olaya üzüldüğüne şahit oldum" dedi.

    Çebi şöyle devam etti: "Bazı yöneticiler bu maçlarda herhalde taraftarlardan daha heyecanlı oluyor. Kendilerine, camialarına ve Türk futboluna zarar veriyorlar. Umarım bir daha tekerrür etmez. Hesap verecek yer olan federasyon, orada! Federasyonda her zaman Beşiktaşlı, F.Bahçeli olacak. Kimse kimseyi temizleyemez. Burası bizim kendi işyerimiz değil. 'Onu işten çıkardık, bunu işten çıkardık' diyeceğimiz yerler değil. Burası kamuya mal olmuş bir kurumdur. Burası kimsenin babasının işyeri değil. Kendi işyerinde istediğini yapabilirsin. "

    TFF GEREKENİ YAPAR
    Çebi ayrıca yaşananların muhatabının TFF olduğunun da altını çizdi. Protokol tribününde aralarında çok mesafe olduğunu dile getiren Çebi, "Bana söylendiği de söylendi. Benim için bu olay kapanıp gitmiştir. TFF'deki arkadaşların kendilerine gereken cevabı vermeleri gerek" diye konuştu.
    1. 07 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:32
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