''Kimse kimseyi temizleyemez''
Ahmet Çebi, derbide yaşananların ardından Aziz Yıldırım’ın açıklamaları için, “Temizlik falan, garip sözler. TFF kimsenin babasının işyeri değil, kimse kimseyi temizleyemez” yorumunu yaptı.
Çebi şöyle devam etti: "Bazı yöneticiler bu maçlarda herhalde taraftarlardan daha heyecanlı oluyor. Kendilerine, camialarına ve Türk futboluna zarar veriyorlar. Umarım bir daha tekerrür etmez. Hesap verecek yer olan federasyon, orada! Federasyonda her zaman Beşiktaşlı, F.Bahçeli olacak. Kimse kimseyi temizleyemez. Burası bizim kendi işyerimiz değil. 'Onu işten çıkardık, bunu işten çıkardık' diyeceğimiz yerler değil. Burası kamuya mal olmuş bir kurumdur. Burası kimsenin babasının işyeri değil. Kendi işyerinde istediğini yapabilirsin. "
TFF GEREKENİ YAPAR
Çebi ayrıca yaşananların muhatabının TFF olduğunun da altını çizdi. Protokol tribününde aralarında çok mesafe olduğunu dile getiren Çebi, "Bana söylendiği de söylendi. Benim için bu olay kapanıp gitmiştir. TFF'deki arkadaşların kendilerine gereken cevabı vermeleri gerek" diye konuştu.
- 07 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 02:32
- İskoç hakem Beşiktaş'ı katletti
Toplam 58
Yorum
...... ya kardeşim türkleri avrupada sevmiyolar işte daha ne giidip oynayıp fark yiyolar anlamadım avrupada oynamasın türk takımları fark yiyolar
- İskoç hakem Beşiktaş'ı katletti
Toplam 58
Yorum
FB77 Hani bazen kendini Real Madrid ile kendini kıyaslayabilecek kadar uçarsın ya böyle skorlar gelir ve '' Abi çok iyi geldi '' dersin.
- İskoç hakem Beşiktaş'ı katletti
Toplam 58
Yorum
reis 2-0 bitse hakeme bağlarım skoru ama, 2.golden sonra 10 kişi kalmışsın maçı bırakıyorsun resmen. 10 olmadığına şükredin
''Kimse kimseyi temizleyemez'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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