 Kiev hakeme teşekkür etsin – Fotomaç – 07 Aralık 2016
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    07 Aralık 2016, Çarşamba
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    Kiev hakeme teşekkür etsin

    Kiev hakeme teşekkür etsin

    “Maça iyi başlamadık ve gol yedik. Tam beraberliği sağlayacakken hakem devreye girdi. ’in hakeme teşekkür etmesi lazım”

    Teknik Direktörü Şenol Güneş, maç sonrası karşılaşmanın hakemine tepkiliydi. Kişisel bir hatadan gol yiyerek geriye düşmelerinin ardından oyunu dengelediklerini belirten usta çalıştırıcı, "Maça istediğimiz gibi başlayamadık. Gol yedikten sonra rakip sahaya oyunu yığdık ve poziyonlar bulduk. Tam beraberliği sağlayacakken hakem devreye girdi. Sadece penaltı olsa yine belki dengeleyebilirdik ancak bir de kırmızı kart çıkması motivasyonumuzu iyice düşürdü. Dinamo Kiev'in hakeme teşekkür etmesi lazım. Onun sayesinde farklı bir galibiyet aldılar" ifadelerini kullandı.

    TOLGAY KÖTÜYDÜ
    İkinci yarıya iki değişiklik birden yaparak başlamasına da değinen siyah-beyazlı teknik adam, "Olcay'ı Gökhan'la değiştirmemizin nedeni 1 kişi eksik olduğumuz için savunmayı biraz daha tutmaktı. Tolgay'ı ise performansı nedeniyle ve hücumda etkili olmak için Cenk'le değiştirdik" şeklinde konuştu. Artık yola devam edecekleri Avrupa Ligi'nde en iyisini yapmak istediklerini dile getiren Güneş, bu yenilgiyi unutup Bursaspor sınavına hazırlanacaklarını sözlerine ekledi.
    1. 07 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:28
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