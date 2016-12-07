Kiev hakeme teşekkür etsin

Teknik Direktörümaç sonrası karşılaşmanın hakemine tepkiliydi. Kişisel bir hatadan gol yiyerek geriye düşmelerinin ardından oyunu dengelediklerini belirten usta çalıştırıcı, "Maça istediğimiz gibi başlayamadık.yedikten sonra rakip sahaya oyunu yığdık ve poziyonlar bulduk. Tam beraberliği sağlayacakken hakem devreye girdi. Sadece penaltı olsa yine belki dengeleyebilirdik ancak bir de kırmızı kart çıkması motivasyonumuzu iyice düşürdü.'in hakeme teşekkür etmesi lazım. Onun sayesinde farklı bir galibiyet aldılar" ifadelerini kullandı.İkinci yarıya iki değişiklik birden yaparak başlamasına da değinen siyah-beyazlı teknik adam, "Gökhan'la değiştirmemizin nedeni 1 kişi eksik olduğumuz için savunmayı biraz daha tutmaktı. Tolgay'ı ise performansı nedeniyle ve hücumda etkili olmak için Cenk'le değiştirdik" şeklinde konuştu. Artık yola devam edecekleri Avrupa Ligi'nde en iyisini yapmak istediklerini dile getiren Güneş, bu yenilgiyi unutupsınavına hazırlanacaklarını sözlerine ekledi.