Kiev hakeme teşekkür etsin
“Maça iyi başlamadık ve gol yedik. Tam beraberliği sağlayacakken hakem devreye girdi. Dinamo Kiev’in hakeme teşekkür etmesi lazım”
TOLGAY KÖTÜYDÜ
İkinci yarıya iki değişiklik birden yaparak başlamasına da değinen siyah-beyazlı teknik adam, "Olcay'ı Gökhan'la değiştirmemizin nedeni 1 kişi eksik olduğumuz için savunmayı biraz daha tutmaktı. Tolgay'ı ise performansı nedeniyle ve hücumda etkili olmak için Cenk'le değiştirdik" şeklinde konuştu. Artık yola devam edecekleri Avrupa Ligi'nde en iyisini yapmak istediklerini dile getiren Güneş, bu yenilgiyi unutup Bursaspor sınavına hazırlanacaklarını sözlerine ekledi.
- 07 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 02:28
- İskoç hakem Beşiktaş'ı katletti
Toplam 58
Yorum
...... ya kardeşim türkleri avrupada sevmiyolar işte daha ne giidip oynayıp fark yiyolar anlamadım avrupada oynamasın türk takımları fark yiyolar
- İskoç hakem Beşiktaş'ı katletti
Toplam 58
Yorum
FB77 Hani bazen kendini Real Madrid ile kendini kıyaslayabilecek kadar uçarsın ya böyle skorlar gelir ve '' Abi çok iyi geldi '' dersin.
- İskoç hakem Beşiktaş'ı katletti
Toplam 58
Yorum
reis 2-0 bitse hakeme bağlarım skoru ama, 2.golden sonra 10 kişi kalmışsın maçı bırakıyorsun resmen. 10 olmadığına şükredin
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