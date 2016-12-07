 Kartal’a Gabigol müjdesi – Fotomaç – 07 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Aralık 2016, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Kartal’a müjdesi

    Kartal’a Gabigol müjdesi

    ’ın peşinde olduğu İnter’li yıldızın menajeri Ribeiro “ kalacak” sözünden çark etti. Ribeiro “Gabigol oynamıyor ve mutsuz. Ocak’ta gideceğiz” dedi.

    Siyah-beyazlılara transfer müjdesi! 'ın radarında olan Gabriel Barbosa (), 'de forma şansı bulamıyor. Gabigol, Inter'de sadece 16 dakika forma şansı bulabildi. Genç yıldızın menajeri Wagner Ribeiro, geçen ay yaptığı açıklamada Beşiktaş'a kiralanacağı söylenen oyuncusu hakkında konuşup, "Bu kış Inter'den ayrılmasının imkanı yok. Çok çalışıyor ve formayı istiyor" demişti. Ancak Ribeiro'nun fikri değişti. Brezilya radyosu Radio Bandeirantes'e konuşan menajer, "Gabigol hiç süre alamıyor. Bu yüzden de çok mutsuz. Ocak ayında kiralık olarak başka bir takıma gitmesi artık güçlü bir ihtimal. Ocak ayında teklifleri değerlendireceğiz." dedi. Beşiktaş hem ligin ikinci yarısındaki zorlu fikstürü hem de Avrupa Kupaları'nı düşünerek Gabigol'ü mutlaka kadrosuna katmanın peşinde.
    1. 07 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:29
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kartal’a Gabigol müjdesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.