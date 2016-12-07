Kartal potada moral buldu

Karşılaşmaya hızlı başlayan konuk ekip, kısa sürede öne geçse de siyah-beyazlıların savunmasını sertleştirmesinin ardından basket bulmakta güçlük çekti. Oyuna ortak olan Beşiktaş Sompo Japan, Clark'ın peş peşe gelen basketleriyle 6. dakikada skoru 12-6 yaptı. Hızlı hücumlarla sayı üretmeyi başaran Proximus Spirou, 7-0'lık bir seri yakalayarak son dakikaya girilirken 13-12 öne geçti ve ilk çeyreği 15-14 galip bitirdi.

Kenan Sipahi'nin üçlüğüyle ikinci periyota başlayan Beşiktaş Sompo Japan, rakibinin basketlerine engel olamadı. Savunmada istediği oyunu oynamakta güçlük yaşayan siyah-beyazlılar, zaman zaman açılan farkı kapatsa da Proximus Spirou'nun dış şutlarını engelleyemedi ve karşılaşmanın 15. dakikası Belçika ekibinin 29-24 üstünlüğüyle geçildi. Hücumda yakaladığı fırsatları değerlendirmekte zorluk yaşayan Beşiktaş Sompo Japan, soyunma odasına 40-35 geride gitti.

İkinci yarıya Beşiktaş Sompo Japan peş peşe basketlerle başladı. 8-0'lık bir seriyle geri dönüş yaşayarak skoru lehine çeviren siyah-beyazlılar, 25. dakikayı 49-42 önde geçti. Clark ve Roll'un ürettiği sayılarla üstünlüğünü koruyan Beşiktaş Sompo Japan, pota altını da iyi kullanarak farkı açmayı başardı. Ribauntları rakibine kaptırmayan siyah-beyazlılar, üçüncü çeyreği 59-48 üstünlükle tamamladı.

Mücadelenin son çeyreğinde Proximus Spirou öne çıkan takım oldu. Periyotun başında 7-0'lık bir seri yakalayan Belçika ekibi farkı 4 sayıya kadar düşürdü. Çekişmeli geçen son bölümde pota altını savunmakta sorun yaşayan Beşiktaş Sompo Japan, rakibinin öne geçmesini izin vermedi ve karşılaşmayı 68-66 kazandı.

Öte yandan, karşılaşmayı Beşiktaş'ın kalecisi Fabricio da izledi. Taraftarların büyük ilgi gösterdiği İspanyol eldiven, maçın devre arasında taraftarlara "üçlü" çektirdi.

Salon: BJK Akatlar

Hakemler: Gianluca Mattioli (İtalya), Luka Kardum (Hırvatistan), Yohan Rosso (Fransa)

Beşiktaş Sompo Japan: Thompson 10, Strawberry 7, Roll 12, Clark 19, Stimac 11, Kenan Sipahi 4, İlkan Karaman 5, Şafak Edge, Erkan Veyseloğlu, Weems

Proximus Spirou: Schwartz 4, Marnegrave 2, Bowman 7, Shepherd 15, Kemp 2, Libert 6, Fusek 4, Iarochevitch 9, Harris 4, Gaudoux 9, Tumba 4

1. Periyot: 14-15

Devre: 35-40

3. Periyot: 59-48