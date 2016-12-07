 İvanovic için Juve ile yarış – Fotomaç – 07 Aralık 2016
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    07 Aralık 2016, Çarşamba
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    İvanovic için Juve ile yarış

    İvanovic için Juve ile yarış
    Kartal devre arasında stopere de bir takviye yapmayı düşünüyor. Siyah-beyazlılar, Chelsea'nin tecrübeli savunmacısı Branislav İvanovic ile prensip anlaşmasına vardı. Ancak 32 yaşındaki Sırp oyuncuyla Juventus da ilgileniyor. İtalyan basını Beşiktaş'ın transfere daha yakın olduğunu yazdı. Şenol Güneş onu çok istiyor.
    1. 07 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:30
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