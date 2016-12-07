İvanovic için Juve ile yarış

Kartal devre arasında stopere de bir takviye yapmayı düşünüyor. Siyah-beyazlılar, Chelsea'nin tecrübeli savunmacısı Branislav İvanovic ile prensip anlaşmasına vardı. Ancak 32 yaşındaki Sırp oyuncuyla Juventus da ilgileniyor. İtalyan basını Beşiktaş'ın transfere daha yakın olduğunu yazdı. Şenol Güneş onu çok istiyor.